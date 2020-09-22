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Пять стратегий уволенных директоров

Как не остаться без дела и зарплаты после ухода с должности
Наталья Ютанова , основатель и гендиректор проектной платформы Exec 4.0

Только ленивый консультант сейчас не пишет о том, что делать топ-менеджеру после увольнения. У каждого свой рецепт. По нашим наблюдениям, уволенный директор может избрать одну из пяти стратегий. И у каждой есть плюсы и минусы.

1. Стать советником. Это переходный сценарий. Если увольнение неизбежно, постарайтесь получить роль советника при новом генеральном директоре или при собственнике. Это очень неплохой промежуточный вариант, который поддержит материально на период поиска работы и поможет адаптироваться к факту грядущего расставания. Однако на рынке труда эта роль никого не обманет: все понимают, что переход генерального директора в советники – это не повышение. В ранге советника он передает дела и помогает освоиться новому руководителю, обычно в течение 4–6 месяцев.

2. Искать новую работу по найму. Это главный и определяющий сценарий. Многие после увольнения пребывают в праведном гневе и энергично пытаются перейти к конкурентам. Это возможно, если вы не подписали соглашение о запрете на работу на конкурентов в течение определенного времени после увольнения, обычно это от 6 до 12 месяцев, и зарплата за этот период будет включена в ваш выходной парашют, если он вообще будет. При нарушении соглашения весь парашют придется вернуть и приготовиться пережить все прелести черного PR. Разумно встретиться с лучшими хедхантерами и понять, кто действительно способен вам помочь. На порталах подбора персонала и поиска работы и в профессиональных соцсетях серьезную управленческую позицию искать бессмысленно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных