2. Искать новую работу по найму. Это главный и определяющий сценарий. Многие после увольнения пребывают в праведном гневе и энергично пытаются перейти к конкурентам. Это возможно, если вы не подписали соглашение о запрете на работу на конкурентов в течение определенного времени после увольнения, обычно это от 6 до 12 месяцев, и зарплата за этот период будет включена в ваш выходной парашют, если он вообще будет. При нарушении соглашения весь парашют придется вернуть и приготовиться пережить все прелести черного PR. Разумно встретиться с лучшими хедхантерами и понять, кто действительно способен вам помочь. На порталах подбора персонала и поиска работы и в профессиональных соцсетях серьезную управленческую позицию искать бессмысленно.