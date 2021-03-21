Членство Белозерцева в «Единой России» будет приостановлено
Членство губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в «Единой России», задержанного ранее по подозрению в получении взятки, будет приостановлено в ближайшее время, сообщается в аккаунте партии в Twitter.
«Членство задержанного ранее губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в Единой России будет приостановлено в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко рассказал в беседе с «РИА Новости», что установленная в партии процедура предусматривает автоматическую приостановку членства при предъявлении официального обвинения в совершении преступления. Если суд подтвердит виновность Белозерцева, то его из ЕР исключат.
Белозерцева задержали ранее сегодня, следствие считает, что руководитель группы компаний «Биотэк» Борис Шпигель и его окружение с января по сентябрь 2020 г. передали губернатору Белозерцеву взятки на общую сумму свыше 31 млн руб. Взамен «Биотэк» получала помощь при получении госконтрактов на поставки, хранение и контроль качества лекарств и медицинских изделий.
Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки). На рабочих местах и дома у подозреваемых проведены обыски, вскоре им будет предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.