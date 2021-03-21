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Членство Белозерцева в «Единой России» будет приостановлено

Ведомости

Членство губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в «Единой России», задержанного ранее по подозрению в получении взятки, будет приостановлено в ближайшее время, сообщается в аккаунте партии в Twitter.

«Членство задержанного ранее губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в Единой России будет приостановлено в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко рассказал в беседе с «РИА Новости», что установленная в партии процедура предусматривает автоматическую приостановку членства при предъявлении официального обвинения в совершении преступления. Если суд подтвердит виновность Белозерцева, то его из ЕР исключат.

Белозерцева задержали ранее сегодня, следствие считает, что руководитель группы компаний «Биотэк» Борис Шпигель и его окружение с января по сентябрь 2020 г. передали губернатору Белозерцеву взятки на общую сумму свыше 31 млн руб. Взамен «Биотэк» получала помощь при получении госконтрактов на поставки, хранение и контроль качества лекарств и медицинских изделий.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки). На рабочих местах и дома у подозреваемых проведены обыски, вскоре им будет предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее по теме: Губернатора Пензенской области Белозерцева задержали по подозрению в получении взяток

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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