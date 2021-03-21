Членство Белозерцева в «Единой России» будет приостановлено

Белозерцева задержали ранее сегодня, следствие считает, что руководитель группы компаний «Биотэк» Борис Шпигель и его окружение с января по сентябрь 2020 г. передали губернатору Белозерцеву взятки на общую сумму свыше 31 млн руб. Взамен «Биотэк» получала помощь при получении госконтрактов на поставки, хранение и контроль качества лекарств и медицинских изделий.