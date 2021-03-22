Володин сообщил о смене руководителя аппарата Госдумы
Руководителя аппарата Госдумы Татьяну Воронову сменит на этом посту ее первый заместитель Игорь Дивейкин, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Сегодня на комитете по контролю и регламенту, а затем на Совете Госдумы будет рассмотрен вопрос об освобождении от должности руководителя аппарата Государственной думы Татьяны Геннадьевны Вороновой и назначении на эту должность Игоря Николаевича Дивейкина, который сейчас является первым замруководителя аппарата Госдумы», — цитирует ТАСС Володина.
По его словам, Воронова переходит на работу в компанию «Новатэк», где станет топ-менеджером. Она занимала пост руководителя аппарата Госдумы с конца 2016 г.
Ранее о кадровых перестановках в аппарате Госдумы «Ведомостям» рассказал человек в аппарате нижней палаты и человек в Госдуме. Сообщалось, что у руководителя аппарата Госдумы появится еще один заместитель – им станет бывший сотрудник администрации президента, а сейчас начальник управления Госдумы по работе с обращениями граждан Андрей Жорин.