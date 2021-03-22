Володин сообщил о смене руководителя аппарата Госдумы

Ранее о кадровых перестановках в аппарате Госдумы «Ведомостям» рассказал человек в аппарате нижней палаты и человек в Госдуме. Сообщалось, что у руководителя аппарата Госдумы появится еще один заместитель – им станет бывший сотрудник администрации президента, а сейчас начальник управления Госдумы по работе с обращениями граждан Андрей Жорин.