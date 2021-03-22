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Володин сообщил о смене руководителя аппарата Госдумы

Ведомости

Руководителя аппарата Госдумы Татьяну Воронову сменит на этом посту ее первый заместитель Игорь Дивейкин, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Сегодня на комитете по контролю и регламенту, а затем на Совете Госдумы будет рассмотрен вопрос об освобождении от должности руководителя аппарата Государственной думы Татьяны Геннадьевны Вороновой и назначении на эту должность Игоря Николаевича Дивейкина, который сейчас является первым замруководителя аппарата Госдумы», — цитирует ТАСС Володина.

По его словам, Воронова переходит на работу в компанию «Новатэк», где станет топ-менеджером. Она занимала пост руководителя аппарата Госдумы с конца 2016 г.

Ранее о кадровых перестановках в аппарате Госдумы «Ведомостям» рассказал человек в аппарате нижней палаты и человек в Госдуме. Сообщалось, что у руководителя аппарата Госдумы появится еще один заместитель – им станет бывший сотрудник администрации президента, а сейчас начальник управления Госдумы по работе с обращениями граждан Андрей Жорин.

Ранее по теме: В аппарате Госдумы произойдут перестановки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных