В аппарате Госдумы произойдут перестановки

После избрания Госдумы следующего созыва можно сформировать массив предложений граждан, чтобы на их основе вести работу в парламенте, предложил в прошлое воскресенье Володин. По его словам, нужно подумать, как эту инициативу закрепить юридически – или в законе о статусе депутата, или в регламенте Госдумы. «Это позволит в будущем реализовывать взятые обязательства более системно: через инициативы в федеральных законах, обращения к представителям исполнительной власти различных уровней и другие механизмы. Возможности, конечно, у всех разные, но эффективность работы возрастет точно, станет меньше демагогии. Избиратели смогут спросить со своих представителей в Госдуме за взятые ими в ходе выборов обязательства», – считает Володин. Депутаты для этого могли бы начать ежегодно публиковать отчеты о том, что удалось сделать для реализации таких обязательств, разъяснял первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.