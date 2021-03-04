В аппарате Госдумы произойдут перестановки

В аппарате Госдумы произойдут перестановкиЭто связывают с инициативой о закреплении обязательств депутатов перед избирателями
Кадровые перестановки состоятся в аппарате Госдумы, рассказали «Ведомостям» человек в аппарате нижней палаты и человек в Госдуме. У руководителя аппарата Татьяны Вороновой появится еще один заместитель – им станет бывший сотрудник администрации президента, а сейчас начальник управления Госдумы по работе с обращениями граждан Андрей Жорин. Жорин как замруководителя аппарата будет отвечать за экспертно-аналитическое направление и за работу с обращениями граждан, также он останется начальником управления по работе с обращениями граждан, говорит собеседник в аппарате Думы.
По словам собеседника, именно Жорин в аппарате будет курировать работу, связанную с инициативой, предложенной на прошлой неделе председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Он заявил, что нужно проработать вопрос о юридическом закреплении обязательств депутата перед своими избирателями, которые были взяты в ходе избирательной кампании.
Жорин уже как замруководителя аппарата будет отвечать за тему обращений граждан, говорит собеседник «Ведомостей»: «Изменения в аппарате связаны с тем, чтобы в дальнейшем именно обращения граждан оказывали большее влияние в том числе на повестку работы Госдумы, когда обязательства депутатов перед избирателями закрепят юридически». По его словам, перераспределяются полномочия между заместителями руководителя аппарата Госдумы: «Сейчас появляется новый приоритет – работа с обращениями граждан». Он добавляет, что обращения к депутатам и обязательства кандидатов перед избирателями – разные вещи, однако по обращениям к депутатам будет ясно, насколько они реализовали то, что обещали избирателям.
Аппарат Госдумы возглавляет Воронова. «Ведомости» недавно писали, что Воронова ушла в отпуск до мая. В качестве и. о. ее обязанности сейчас исполняет первый замруководителя аппарата Игорь Дивейкин. Кроме него у Вороновой еще три заместителя – Дмитрий Правдин, Ольга Ситникова и Константин Тарасов. Правдин курировал правовую и экспертно-аналитическую работу, последнее направление сейчас переходит к Жорину. Ситникова отвечает за кадры и международное сотрудничество, Тарасов – за пресс-службу Госдумы и парламентскую библиотеку.
Жорин – выходец из силовых структур: окончил институт ФСО в Орловской области, был в горячих точках, писал «Коммерсантъ». С 2003 по 2012 г. работал на разных должностях в «Единой России». После этого перешел в администрацию президента, когда Володин был ее первым замруководителя. Жорин работал начальником департамента региональной политики в управлении президента по внутренней политике (УВП), потом референтом УВП. Затем он перешел в Общероссийский народный фронт на должность заместителя руководителя исполкома. В Госдуму Жорин перешел в 2019 г.
После избрания Госдумы следующего созыва можно сформировать массив предложений граждан, чтобы на их основе вести работу в парламенте, предложил в прошлое воскресенье Володин. По его словам, нужно подумать, как эту инициативу закрепить юридически – или в законе о статусе депутата, или в регламенте Госдумы. «Это позволит в будущем реализовывать взятые обязательства более системно: через инициативы в федеральных законах, обращения к представителям исполнительной власти различных уровней и другие механизмы. Возможности, конечно, у всех разные, но эффективность работы возрастет точно, станет меньше демагогии. Избиратели смогут спросить со своих представителей в Госдуме за взятые ими в ходе выборов обязательства», – считает Володин. Депутаты для этого могли бы начать ежегодно публиковать отчеты о том, что удалось сделать для реализации таких обязательств, разъяснял первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
«Обещания дает не депутат, а кандидат в депутаты. Если мы исходим из того, что избиратель голосует под влиянием того, что ему пообещал тот или иной кандидат или партия, то это все происходит до выборов. А обращения граждан – это обращения уже к депутатам, и институционально это вещи совершенно разные», – говорит политолог Борис Макаренко.
Что касается юридического закрепления обязательств депутата перед своими избирателями, которые были даны в ходе избирательной кампании, то попытки разработать критерии оценки исполнения избранными лицами своих обещаний предпринимались многократно, идеальных нет нигде в мире, добавляет Макаренко. «Кроме того, нужно учитывать, к какой фракции принадлежит депутат – большинства или меньшинства. Если к фракции меньшинства, то предложенные им решения имеют гораздо меньше шансов стать законом», – говорит Макаренко.
Попытки разработать критерии были, например, в США, где пытались определить, насколько президент выполняет свои обещания, напоминает он: «Но президент обладает исполнительно-распорядительными полномочиями, что же касается депутатов, то тут как минимум есть их зависимость от того, к большинству они принадлежат или к оппозиции, и, соответственно, встает вопрос – по одним их критериям оценивать или по разным».