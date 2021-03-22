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На Украине возбудили дело против 23 российских артистов

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На Украине возбудили дело против 23 российских артистов, выступивших на концерте по случаю открытия Крымского моста, сообщает «прокуратура автономной республики Крым и г. Севастополя» в своем Telegram-канале.

«Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда/выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, направлявшихся в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действия российских артистов квалифицированы по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

Из публикации на сайте «Первого канала» следует, что в концерте в честь открытия моста в числе прочих приняли участие Григорий Лепс, Валерия, Александр Маршал, Денис Майданов, Дима Билан, Ольга Кормухина и Олег Газманов.

Совмещенный железнодорожный и автомобильный Крымский мост начали строить в 2015 г. Протяженность перехода составила 19 км. В 2018 году его открыли для автомобилей, в декабре 2019 года по мосту запустили пассажирское железнодорожное сообщение. В июне 2020 г. по Крымскому мосту стали ходить грузовые поезда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных