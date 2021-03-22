На Украине возбудили дело против 23 российских артистов

Совмещенный железнодорожный и автомобильный Крымский мост начали строить в 2015 г. Протяженность перехода составила 19 км. В 2018 году его открыли для автомобилей, в декабре 2019 года по мосту запустили пассажирское железнодорожное сообщение. В июне 2020 г. по Крымскому мосту стали ходить грузовые поезда.