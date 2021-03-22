На Украине возбудили дело против 23 российских артистов
На Украине возбудили дело против 23 российских артистов, выступивших на концерте по случаю открытия Крымского моста, сообщает «прокуратура автономной республики Крым и г. Севастополя» в своем Telegram-канале.
«Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда/выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, направлявшихся в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив», — говорится в сообщении.
Отмечается, что действия российских артистов квалифицированы по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).
Из публикации на сайте «Первого канала» следует, что в концерте в честь открытия моста в числе прочих приняли участие Григорий Лепс, Валерия, Александр Маршал, Денис Майданов, Дима Билан, Ольга Кормухина и Олег Газманов.
Совмещенный железнодорожный и автомобильный Крымский мост начали строить в 2015 г. Протяженность перехода составила 19 км. В 2018 году его открыли для автомобилей, в декабре 2019 года по мосту запустили пассажирское железнодорожное сообщение. В июне 2020 г. по Крымскому мосту стали ходить грузовые поезда.