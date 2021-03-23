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СК подтвердил гибель ребенка при сходе снега в Мурманской области

Ведомости

Пропавшая при сходе снега в Мурманской области девочка 2008 г. рождения погибла, сообщил ТАСС со ссылкой на следственный комитет.

«От следователя с места поступила информация о том, что медики констатировали смерть ребенка», — сказали в управлении.

22 марта в Мурманской области в горном массиве Хибины сошла лавина. Под обрушение снежного карниза попала туристическая группа. Первоначально сообщалось о пострадавших.

После схода лавины МЧС сообщал, что под снежными завалами оказался один ребенок. В Следственном комитете заявили, что девочка-подросток погибла. Позднее стало известно, что она жива, но находится в тяжелом состоянии. Однако вскоре после этого СК сообщил о ее смерти. В МЧС уточняли, что группа состояла из 16 человек, из них 13 — несовершеннолетние в возрасте от десяти до 15 лет. Другие участники группы не пострадали.

По факту гибели девочки следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных