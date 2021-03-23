СК подтвердил гибель ребенка при сходе снега в Мурманской области

После схода лавины МЧС сообщал, что под снежными завалами оказался один ребенок. В Следственном комитете заявили, что девочка-подросток погибла. Позднее стало известно, что она жива, но находится в тяжелом состоянии. Однако вскоре после этого СК сообщил о ее смерти. В МЧС уточняли, что группа состояла из 16 человек, из них 13 — несовершеннолетние в возрасте от десяти до 15 лет. Другие участники группы не пострадали.