СК подтвердил гибель ребенка при сходе снега в Мурманской области
Пропавшая при сходе снега в Мурманской области девочка 2008 г. рождения погибла, сообщил ТАСС со ссылкой на следственный комитет.
«От следователя с места поступила информация о том, что медики констатировали смерть ребенка», — сказали в управлении.
22 марта в Мурманской области в горном массиве Хибины сошла лавина. Под обрушение снежного карниза попала туристическая группа. Первоначально сообщалось о пострадавших.
После схода лавины МЧС сообщал, что под снежными завалами оказался один ребенок. В Следственном комитете заявили, что девочка-подросток погибла. Позднее стало известно, что она жива, но находится в тяжелом состоянии. Однако вскоре после этого СК сообщил о ее смерти. В МЧС уточняли, что группа состояла из 16 человек, из них 13 — несовершеннолетние в возрасте от десяти до 15 лет. Другие участники группы не пострадали.
По факту гибели девочки следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).