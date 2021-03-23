ФСБ предложила создать базу идентификаторов мобильных телефонов

18 марта Минцифры предложило обязать операторов сотовой связи передавать паспортные данные абонентов Роскомнадзору. Для этого, как следует из материалов на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, будет создана специальная система. В пояснительной записке авторы документа указали, что она поможет бороться с «серыми» сим-картами. Такие сим-карты используются для звонков о ложном минировании, а также для телефонного мошенничества. Постановление может вступить в силу 1 июня 2021 г.