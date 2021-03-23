ФСБ предложила создать базу идентификаторов мобильных телефонов
ФСБ предложила создать единую базу идентификаторов мобильных устройств (IMEI), сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ФСБ Александра Ерохина. Такая мера, по мнению ведомства, повысит качество борьбы с мошенниками.
«Хотелось бы отметить такой вариант решения проблемы — это создание единой базы IMEI-номеров в Российской Федерации. Данный международный опыт показывает большую положительную тенденцию, поэтому это сможет решить не только проблему мошенничества в телефонной сфере, но и поможет сократить ввоз серых IMEI, которые не прошли законную таможенную процедуру ввоза на территорию РФ», — сказал он на заседании межфракционной группы Госдумы по кибербезопасности.
Международный идентификатор мобильного оборудования IMEI (International Mobile Equipment Identity) является уникальным числом для каждого GSM и UMTS мобильного телефона.
Помимо этого, Ерохин отметил наличие системы верификации входящих звонков. «То есть технологически возможно увидеть, что номер звонящего в данный момент не звонит, он выключен или принадлежит вообще другой сети», — добавил представитель ФСБ.
18 марта Минцифры предложило обязать операторов сотовой связи передавать паспортные данные абонентов Роскомнадзору. Для этого, как следует из материалов на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, будет создана специальная система. В пояснительной записке авторы документа указали, что она поможет бороться с «серыми» сим-картами. Такие сим-карты используются для звонков о ложном минировании, а также для телефонного мошенничества. Постановление может вступить в силу 1 июня 2021 г.