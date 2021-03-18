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Минцифры предложило дать Роскомнадзору доступ к данным абонентов

Ведомости

Минцифры предложило обязать операторов сотовой связи передавать паспортные данные абонентов Роскомнадзору. Такой проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, Роскомнадзор сможет получить ФИО абонента, данные о месте жительства, дате рождения и реквизиты паспорта, дату и время звонков, смс и ммс. Также ведомство сможет получить данные об абоненте – ИП или юридическом лице.

В проекте постановления говорится, что операторы должны будут раз в сутки обновлять информацию, которую будут передавать в Роскомнадзор. Для этого будет создана специальная система. В пояснительной записке авторы документа указали, что она поможет бороться с «серыми» сим-картами. Такие сим-карты используются для звонков о ложном минировании, а также для телефонного мошенничества. Постановление может вступить в силу 1 июня 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных