Минцифры предложило дать Роскомнадзору доступ к данным абонентов
Минцифры предложило обязать операторов сотовой связи передавать паспортные данные абонентов Роскомнадзору. Такой проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, Роскомнадзор сможет получить ФИО абонента, данные о месте жительства, дате рождения и реквизиты паспорта, дату и время звонков, смс и ммс. Также ведомство сможет получить данные об абоненте – ИП или юридическом лице.
В проекте постановления говорится, что операторы должны будут раз в сутки обновлять информацию, которую будут передавать в Роскомнадзор. Для этого будет создана специальная система. В пояснительной записке авторы документа указали, что она поможет бороться с «серыми» сим-картами. Такие сим-карты используются для звонков о ложном минировании, а также для телефонного мошенничества. Постановление может вступить в силу 1 июня 2021 г.