Минцифры предложило дать Роскомнадзору доступ к данным абонентов

В проекте постановления говорится, что операторы должны будут раз в сутки обновлять информацию, которую будут передавать в Роскомнадзор. Для этого будет создана специальная система. В пояснительной записке авторы документа указали, что она поможет бороться с «серыми» сим-картами. Такие сим-карты используются для звонков о ложном минировании, а также для телефонного мошенничества. Постановление может вступить в силу 1 июня 2021 г.