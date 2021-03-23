Госдума приняла закон о «гаражной амнистии»
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о «гаражной амнистии», позволяющей россиянам до 1 сентября 2026 г. бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные участки, где находятся их гаражи. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«Закон принят в третьем, окончательном чтении. Он вступит в силу с 1 сентября 2021 г., чтобы регионы и муниципалитеты успели подготовиться», — говорится в сообщении. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 г., бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи.
«Принятие данных поправок коснется более чем трех с половиной миллионов наших граждан», — подчеркнул Володин.
Нововведение распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 г., то есть до введения в России Градостроительного кодекса. Таким образом, воспользоваться упрощенным механизмом оформления земельных участков получат возможность и наследники прежних владельцев, и те, кто приобрел место для машины у первоначального собственника. Кроме того, под «амнистию» подпадают и участки под «сваренными» некапитальными гаражами в том случае, когда земля под ними была выделена гаражному или гаражно-строительному кооперативу.
В ноябре 2020 г. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о продлении на пять лет, до 1 марта 2026 г., «дачной амнистии». Права на дома будут оформляться при наличии прав на земельные участки — на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.