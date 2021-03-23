Госдума одобрила в I чтении законопроект о дактилоскопической регистрации мигрантов

«Фрагментарность контроля за состоянием здоровья мигрантов и отсутствие эффективных алгоритмов действий в отношении лиц, у которых выявляются опасные заболевания, существенно увеличивают риск проникновения и распространения на территории Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний», – отметили в Госдуме со ссылкой на материалы к законопроекту.