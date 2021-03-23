Госдума одобрила в I чтении законопроект о дактилоскопической регистрации мигрантов
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому иностранцы, прибывающие в Россию в безвизовом режиме на длительный срок, должны проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
«ГД поддержала законопроект о дактилоскопической регистрации мигрантов», – говорится в сообщении. Законопроектом предлагается обязать мигрантов проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование, биометрическую идентификацию и медицинское освидетельствование.
«Фрагментарность контроля за состоянием здоровья мигрантов и отсутствие эффективных алгоритмов действий в отношении лиц, у которых выявляются опасные заболевания, существенно увеличивают риск проникновения и распространения на территории Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний», – отметили в Госдуме со ссылкой на материалы к законопроекту.
Кроме того, отсутствие возможности идентификации по биометрическим персональным данным значительно затрудняет выявление находящихся в розыске лиц, добавили в пресс-службе.