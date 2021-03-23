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Госдума одобрила в I чтении законопроект о дактилоскопической регистрации мигрантов

Ведомости

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому иностранцы, прибывающие в Россию в безвизовом режиме на длительный срок, должны проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«ГД поддержала законопроект о дактилоскопической регистрации мигрантов», – говорится в сообщении. Законопроектом предлагается обязать мигрантов проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование, биометрическую идентификацию и медицинское освидетельствование.

«Фрагментарность контроля за состоянием здоровья мигрантов и отсутствие эффективных алгоритмов действий в отношении лиц, у которых выявляются опасные заболевания, существенно увеличивают риск проникновения и распространения на территории Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний», – отметили в Госдуме со ссылкой на материалы к законопроекту.

Кроме того, отсутствие возможности идентификации по биометрическим персональным данным значительно затрудняет выявление находящихся в розыске лиц, добавили в пресс-службе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных