Минстрой наладил механизм въезда трудовых мигрантов в Россию
Минстрой наладил процедуру ввоза в Россию трудовых мигрантов, сообщает ТАСС со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.
«Комиссия создана по Таджикистану, Узбекистану, Казахстану, Турции. Мы эту процедуру в ручном управлении наладили», — сказал Файзуллин на встрече с бизнес-сообществом в Торгово-промышленной палате России. Представители строительных компаний или руководители регионов могут обратиться в Минстрой с запросом на ввоз мигрантов в Россию. Между обращением в ведомство и согласованием всех этапов этой процедуры проходит около трех недель, рассказал министр.
Ранее Минстрой предложил упростить условия въезда в Россию трудовых мигрантов, которые будут работать на строительных объектах в нескольких регионах страны. По данным министерства, в 50 регионах страны не хватает мигрантов на стройках. Одной из причин их дефицита Минстрой назвал запрет на въезд в Россию иностранных работников.
Позже президент России Владимир Путин поручил правительству и профильной комиссии Госсовета до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного порядка привлечения трудовых мигрантов для работы на стройках.