Минстрой наладил механизм въезда трудовых мигрантов в Россию

«Комиссия создана по Таджикистану, Узбекистану, Казахстану, Турции. Мы эту процедуру в ручном управлении наладили», — сказал Файзуллин на встрече с бизнес-сообществом в Торгово-промышленной палате России. Представители строительных компаний или руководители регионов могут обратиться в Минстрой с запросом на ввоз мигрантов в Россию. Между обращением в ведомство и согласованием всех этапов этой процедуры проходит около трех недель, рассказал министр.