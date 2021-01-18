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Путин поручил рассмотреть вопрос упрощенного привлечения мигрантов на стройки

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству и профильной комиссии Госсовета рассмотреть вопрос упрощенного порядка привлечения трудовых мигрантов для работы на стройках. Перечень поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам опубликован на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами Российской Федерации, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», – говорится в поручении. Срок выполнения поручения – 1 марта 2021 г.

Ранее МВД сообщило, что количество мигрантов в России составляет более 6 млн человек, при этом обычно, по данным ведомства, их число доходит до 11 млн человек. Накануне Минстрой предложил упростить условия въезда в Россию трудовых мигрантов, которые будут работать на строительных объектах в нескольких регионах страны. По данным министерства, в 50 регионах страны не хватает мигрантов на стройках. Одной из причин их дефицита Минстрой назвал запрет на въезд в Россию иностранных работников.

Ранее по теме: Власти Москвы заявили о дефиците рабочих на стройках из-за пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных