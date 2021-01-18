Путин поручил рассмотреть вопрос упрощенного привлечения мигрантов на стройки
Президент России Владимир Путин поручил правительству и профильной комиссии Госсовета рассмотреть вопрос упрощенного порядка привлечения трудовых мигрантов для работы на стройках. Перечень поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам опубликован на сайте Кремля.
«Рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами Российской Федерации, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», – говорится в поручении. Срок выполнения поручения – 1 марта 2021 г.
Ранее МВД сообщило, что количество мигрантов в России составляет более 6 млн человек, при этом обычно, по данным ведомства, их число доходит до 11 млн человек. Накануне Минстрой предложил упростить условия въезда в Россию трудовых мигрантов, которые будут работать на строительных объектах в нескольких регионах страны. По данным министерства, в 50 регионах страны не хватает мигрантов на стройках. Одной из причин их дефицита Минстрой назвал запрет на въезд в Россию иностранных работников.