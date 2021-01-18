Путин поручил рассмотреть вопрос упрощенного привлечения мигрантов на стройки

Ранее МВД сообщило, что количество мигрантов в России составляет более 6 млн человек, при этом обычно, по данным ведомства, их число доходит до 11 млн человек. Накануне Минстрой предложил упростить условия въезда в Россию трудовых мигрантов, которые будут работать на строительных объектах в нескольких регионах страны. По данным министерства, в 50 регионах страны не хватает мигрантов на стройках. Одной из причин их дефицита Минстрой назвал запрет на въезд в Россию иностранных работников.