Власти Москвы заявили о дефиците рабочих на стройках из-за пандемии
На стройках Москвы не хватает около 10 тыс. рабочих в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, заявил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Непосредственно в декабре нам не хватает около 10 тыс. строителей. Это очень важный вопрос для нас, мы его решаем и на федеральном уровне», — сказал Загрутдинов на пресс-конференции, трансляция которой велась пресс-службой правительства Москвы. Он отметил, что нехватка рабочих на возводимых объектах столицы — хроническая проблема, однако в этом году она обострилась из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавиурсом.
«Мы понимаем, что в дальнейшем при развертывании программы реновации, строительстве метрополитена и других объектов этот вопрос нужно будет решать системно», — подчеркнул Загрутдинов.
В начале ноября заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что Москва не испытывает проблем с кадрами в сфере ЖКХ из-за сокращения числа мигрантов. По его словам, город восполняет потери в рабочей силе россиянами из соседних регионов, работающими вахтовым методом. В то же время еще в октябрьском докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) говорилось, что примерно 40% российских компаний, традиционно нанимавших на работу мигрантов, уже испытывают недостаток в рабочей силе.
Минстрой в начале декабря подсчитал, что нехватка мигрантов на стройках отмечена в 50 из 77 регионов страны. Среди причин дефицита рабочей силы в министерстве называют запрет на въезд в Россию иностранных работников. В связи с этим ведомство предложило упростить им въезд в страну.