Власти Москвы заявили о дефиците рабочих на стройках из-за пандемии

«Непосредственно в декабре нам не хватает около 10 тыс. строителей. Это очень важный вопрос для нас, мы его решаем и на федеральном уровне», — сказал Загрутдинов на пресс-конференции, трансляция которой велась пресс-службой правительства Москвы. Он отметил, что нехватка рабочих на возводимых объектах столицы — хроническая проблема, однако в этом году она обострилась из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавиурсом.