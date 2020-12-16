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Власти Москвы заявили о дефиците рабочих на стройках из-за пандемии

Ведомости

На стройках Москвы не хватает около 10 тыс. рабочих в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, заявил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Непосредственно в декабре нам не хватает около 10 тыс. строителей. Это очень важный вопрос для нас, мы его решаем и на федеральном уровне», — сказал Загрутдинов на пресс-конференции, трансляция которой велась пресс-службой правительства Москвы. Он отметил, что нехватка рабочих на возводимых объектах столицы — хроническая проблема, однако в этом году она обострилась из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавиурсом.

«Мы понимаем, что в дальнейшем при развертывании программы реновации, строительстве метрополитена и других объектов этот вопрос нужно будет решать системно», — подчеркнул Загрутдинов.

В начале ноября заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что Москва не испытывает проблем с кадрами в сфере ЖКХ из-за сокращения числа мигрантов. По его словам, город восполняет потери в рабочей силе россиянами из соседних регионов, работающими вахтовым методом. В то же время еще в октябрьском докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) говорилось, что примерно 40% российских компаний, традиционно нанимавших на работу мигрантов, уже испытывают недостаток в рабочей силе.

Минстрой в начале декабря подсчитал, что нехватка мигрантов на стройках отмечена в 50 из 77 регионов страны. Среди причин дефицита рабочей силы в министерстве называют запрет на въезд в Россию иностранных работников. В связи с этим ведомство предложило упростить им въезд в страну.

Ранее по теме: Минстрой попросил правительство упростить въезд трудовых мигрантов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных