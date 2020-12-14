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Минстрой попросил правительство упростить въезд трудовых мигрантов

Ведомости

Минстрой предложил упростить условия въезда для трудовых мигрантов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В настоящее время Минстроем России прорабатывается вопрос упрощения условий въезда для трудовых мигрантов, привлекаемых для работы на нескольких строительных объектах на территории субъектов РФ», — говорится в сообщении. Инициатива согласована с МВД, Минтрудом, Роспотребнадзором и внесена на рассмотрение в правительство.

Въезд в Россию предлагается разрешить только организациям, гарантирующим обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля. В случае реализации инициативы мигранты должны будут предоставить отрицательные тесты на коронавирус не ранее чем за три дня до въезда в Россию и оформить патенты для трудовой деятельности в Москве, а организации – разместить иностранцев, поставить их на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения.

По данным Минстроя, нехватка мигрантов на стройках отмечена в 50 из 77 регионов страны. Среди причин дефицита рабочей силы в министерстве называют запрет на въезд в Россию иностранных работников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных