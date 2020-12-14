Минстрой попросил правительство упростить въезд трудовых мигрантов

Въезд в Россию предлагается разрешить только организациям, гарантирующим обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля. В случае реализации инициативы мигранты должны будут предоставить отрицательные тесты на коронавирус не ранее чем за три дня до въезда в Россию и оформить патенты для трудовой деятельности в Москве, а организации – разместить иностранцев, поставить их на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения.