Минстрой попросил правительство упростить въезд трудовых мигрантов
Минстрой предложил упростить условия въезда для трудовых мигрантов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«В настоящее время Минстроем России прорабатывается вопрос упрощения условий въезда для трудовых мигрантов, привлекаемых для работы на нескольких строительных объектах на территории субъектов РФ», — говорится в сообщении. Инициатива согласована с МВД, Минтрудом, Роспотребнадзором и внесена на рассмотрение в правительство.
Въезд в Россию предлагается разрешить только организациям, гарантирующим обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля. В случае реализации инициативы мигранты должны будут предоставить отрицательные тесты на коронавирус не ранее чем за три дня до въезда в Россию и оформить патенты для трудовой деятельности в Москве, а организации – разместить иностранцев, поставить их на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения.
По данным Минстроя, нехватка мигрантов на стройках отмечена в 50 из 77 регионов страны. Среди причин дефицита рабочей силы в министерстве называют запрет на въезд в Россию иностранных работников.