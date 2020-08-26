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В Минстрое заявили о выходе строительной отрасли из кризиса

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Строительная отрасль России вышла из кризиса, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин, сообщает ТАСС.

«Я считаю, что отрасль из кризиса вышла. Особенно в центральных регионах. Но нужно работать нам очень плотно с увеличением предложения на рынке», — сказал он.

По словам замминистра, за семь месяцев 2020 г. объем введенного жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 7-8%. По его словам, снижение есть как по индустриальному, так и по индивидуальному жилью. Стасишин полагает, что по итогам года отрасль выйдет «плюс-минус на показатели прошлого года».

В апреле в России стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. Она будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%.

Максимальная сумма льготы для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составит 12 млн руб., в остальных регионах – 6 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных