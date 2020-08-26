В Минстрое заявили о выходе строительной отрасли из кризиса
Строительная отрасль России вышла из кризиса, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин, сообщает ТАСС.
«Я считаю, что отрасль из кризиса вышла. Особенно в центральных регионах. Но нужно работать нам очень плотно с увеличением предложения на рынке», — сказал он.
По словам замминистра, за семь месяцев 2020 г. объем введенного жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 7-8%. По его словам, снижение есть как по индустриальному, так и по индивидуальному жилью. Стасишин полагает, что по итогам года отрасль выйдет «плюс-минус на показатели прошлого года».
В апреле в России стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. Она будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%.
Максимальная сумма льготы для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составит 12 млн руб., в остальных регионах – 6 млн руб.