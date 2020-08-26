Потенциал заемщиков исчерпан

Потенциал заемщиков исчерпанЛьготные программы подстегнули рынок, но возможностей для роста почти не осталось
Июль стал рекордным для российских банков как по объемам выдачи ипотечных кредитов, так и по размеру процентной ставки. Эксперты ожидают дальнейшего роста объемов ближе к окончанию срока действия программы господдержки, а в случае ее сворачивания – резкого спада.
Именно льготные программы ипотеки стали драйвером роста в июле. По данным Объединенного кредитного бюро, было выдано 129 000 ипотечных займов на общую сумму 320 млрд руб., что побило все предыдущие рекорды и на треть превысило показатели этого периода за прошлый год. Но рекордными стали не только объемы выдачи ипотечных займов, но и процентная ставка по ним.
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