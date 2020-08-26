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Потенциал заемщиков исчерпан

Льготные программы подстегнули рынок, но возможностей для роста почти не осталось
Елена Ведерина
Все россияне, способные оплачивать ипотеку, ее уже взяли /Максим Стулов / Ведомости

Июль стал рекордным для российских банков как по объемам выдачи ипотечных кредитов, так и по размеру процентной ставки. Эксперты ожидают дальнейшего роста объемов ближе к окончанию срока действия программы господдержки, а в случае ее сворачивания – резкого спада.

Именно льготные программы ипотеки стали драйвером роста в июле. По данным Объединенного кредитного бюро, было выдано 129 000 ипотечных займов на общую сумму 320 млрд руб., что побило все предыдущие рекорды и на треть превысило показатели этого периода за прошлый год. Но рекордными стали не только объемы выдачи ипотечных займов, но и процентная ставка по ним.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных