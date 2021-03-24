Половина россиян пожаловались на выгорание на работе

Из опроса также следует, что мужчины оценивают уровень стресса как средний или высокий реже женщин (48% против 73%). Мужчины реже женщин испытывают на работе напряжение (44% против 53%), эмоциональную замкнутость (60% против 63%) и истощение (44% против 48%), а также тревогу и депрессию (менее 50% мужчин против 52% женщин). Чувство «загнанности в тупик» испытывают 19% мужчин против 27% женщин, психосоматические нарушения — 19% мужчин против 38% женщин.