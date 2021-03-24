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Половина россиян пожаловались на выгорание на работе

Ведомости

Половина опрошенных россиян оказались в состоянии эмоционального выгорания после событий 2020 г., следует из опроса, проведенного HeadHunter совместно с телемедицинским сервисом «Доктор рядом». В опросе участвовали 2,5 тыс. человек.

Постоянное напряжение на работе испытывают 50% россиян, 62% — эмоциональную замкнутость (резистенцию), 47% — истощение.

Почти две трети опрошенных (61%) стремятся тратить на работу как можно меньше времени. Каждый второй (50%) испытывают на работе тревогу. Почти половина (48%) в условиях переутомления стали эмоционально бесчувственными, работают на автомате и ощущают опустошение при выполнении задач, следует из опроса.

45% опрошенных испытывают личностное отчуждение по отношению к коллегам, 31% чувствуют ухудшение физического самочувствия, 25% чувствуют себя «загнанными в тупик».

«Свыше половины респондентов (58%) оценили уровень стресса на работе как средний, 37% — как низкий, 5% — как высокий», — отмечается в исследовании. На средний или высокий уровень стресса чаще других жаловались сотрудники креативной индустрии (81%), страховой отрасли (76%), сферы здравоохранения (74%), сотрудники банков (74%), медиаотрасли (71%) и гостиничной отрасли (68%). О низком уровне стресса сообщали в основном работники промышленного сегмента (48%), строительной отрасли (46%) и машиностроения (43%).

При этом большинство опрошенных (80%) в разной степени довольны собой как профессионалами. Каждый второй из них отметил, что скорее не чувствует себя «загнанным в тупик». Таким образом, 40% респондентов не испытывают психосоматических нарушений.

Из опроса также следует, что мужчины оценивают уровень стресса как средний или высокий реже женщин (48% против 73%). Мужчины реже женщин испытывают на работе напряжение (44% против 53%), эмоциональную замкнутость (60% против 63%) и истощение (44% против 48%), а также тревогу и депрессию (менее 50% мужчин против 52% женщин). Чувство «загнанности в тупик» испытывают 19% мужчин против 27% женщин, психосоматические нарушения — 19% мужчин против 38% женщин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных