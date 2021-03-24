Половина россиян пожаловались на выгорание на работе
Половина опрошенных россиян оказались в состоянии эмоционального выгорания после событий 2020 г., следует из опроса, проведенного HeadHunter совместно с телемедицинским сервисом «Доктор рядом». В опросе участвовали 2,5 тыс. человек.
Постоянное напряжение на работе испытывают 50% россиян, 62% — эмоциональную замкнутость (резистенцию), 47% — истощение.
Почти две трети опрошенных (61%) стремятся тратить на работу как можно меньше времени. Каждый второй (50%) испытывают на работе тревогу. Почти половина (48%) в условиях переутомления стали эмоционально бесчувственными, работают на автомате и ощущают опустошение при выполнении задач, следует из опроса.
45% опрошенных испытывают личностное отчуждение по отношению к коллегам, 31% чувствуют ухудшение физического самочувствия, 25% чувствуют себя «загнанными в тупик».
«Свыше половины респондентов (58%) оценили уровень стресса на работе как средний, 37% — как низкий, 5% — как высокий», — отмечается в исследовании. На средний или высокий уровень стресса чаще других жаловались сотрудники креативной индустрии (81%), страховой отрасли (76%), сферы здравоохранения (74%), сотрудники банков (74%), медиаотрасли (71%) и гостиничной отрасли (68%). О низком уровне стресса сообщали в основном работники промышленного сегмента (48%), строительной отрасли (46%) и машиностроения (43%).
При этом большинство опрошенных (80%) в разной степени довольны собой как профессионалами. Каждый второй из них отметил, что скорее не чувствует себя «загнанным в тупик». Таким образом, 40% респондентов не испытывают психосоматических нарушений.
Из опроса также следует, что мужчины оценивают уровень стресса как средний или высокий реже женщин (48% против 73%). Мужчины реже женщин испытывают на работе напряжение (44% против 53%), эмоциональную замкнутость (60% против 63%) и истощение (44% против 48%), а также тревогу и депрессию (менее 50% мужчин против 52% женщин). Чувство «загнанности в тупик» испытывают 19% мужчин против 27% женщин, психосоматические нарушения — 19% мужчин против 38% женщин.