ФСБ задержала планировавшего с бомбой напасть на школу в Сочи лицеиста

В середине марта ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в подготовке теракта в одной из школ Пензенской области. Им оказался 16-летний подросток. При обыске у него нашли ружье, порох, а также средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.