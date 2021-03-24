ФСБ задержала планировавшего с бомбой напасть на школу в Сочи лицеиста
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала одного из учеников лицея в Сочи, который собирался напасть на одноклассников с самодельной взрывчаткой, говорится в сообщении службы. По данным ведомства, о своих планах школьник сообщил в соцсети «ВКонтакте».
Дома у школьника ФСБ изъяла самостоятельно изготовленное взрывчатое вещество, компоненты для самодельных взрывных устройств, средства связи, инструкции по их сборке и применению и материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения, говорится в сообщении.
В середине марта ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в подготовке теракта в одной из школ Пензенской области. Им оказался 16-летний подросток. При обыске у него нашли ружье, порох, а также средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.