«Вымпелком» решил изучить спрос на проверку абонентов по номеру
«В базе 150 млн номеров, по ним можно проверить надежность продавца или покупателя с Avito или других сайтов, получив ссылки на профили человека в соцсетях, узнав о его судимости, нахождении в розыске и просроченной задолженности по кредитам, указано на сайте. Один «пробив» стоит 99 руб., пакет из десяти запросов — 479 руб., месяц пользования без ограничений — 699 руб.», — пишет газета.
При этом для совершения операции владелец номера должен дать согласие на передачу информации о себе. В «Вымпелкоме» подчеркнули: сайт находится в тестовой конфигурации, а с его помощью анализируется «спрос на подобные продукты».
«Сайт check-fast.ru является маркетинговым инструментом, созданным в рамках исследования спроса и ожиданий, а не функционирующим сервисом, вся информация на нем не является достоверной», — сообщили в компании.
Информация, полученная с помощью сервиса, должна стать основой программы противодействия мошенничеству.
По мнению опрошенного газетой заместителя председателя комиссии московского отделения Ассоциации юристов России Александра Савельева, фактически не предоставляет услуг «пробива», а, судя по всему, под видом оформления оплаты собирает данные потенциальных клиентов — имя, номер телефона и e-mail. Это, подчеркивает специалист, действительно похоже на оценку потенциального спроса. Но даже сейчас, находясь в тестовом режиме, сервис нарушает законодательство: пользователи вводятся в заблуждение относительно целей сбора данных.
12 марта Telegram по требованию Роскомнадзора начал блокировать ботов, распространяющих личные данные пользователей, сообщал ТАСС. Помимо этого, Роскомнадзор обратился в правоохранительные органы для установления причастных к распространению персональных данных лиц.