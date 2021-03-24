«Вымпелком» решил изучить спрос на проверку абонентов по номеру

«В базе 150 млн номеров, по ним можно проверить надежность продавца или покупателя с Avito или других сайтов, получив ссылки на профили человека в соцсетях, узнав о его судимости, нахождении в розыске и просроченной задолженности по кредитам, указано на сайте. Один «пробив» стоит 99 руб., пакет из десяти запросов — 479 руб., месяц пользования без ограничений — 699 руб.», — пишет газета.