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Роскомнадзор потребовал у Telegram заблокировать собирающих данные ботов

Ведомости

Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать ботов, собирающих и распространяющих персональные данные россия, а также обратился для поиска их владельцев в правоохранительные органы, сообщили газете «Коммерсантъ» в ведомстве.

Ведомство направило в администрацию мессенджера уведомление об ограничении работы ботов, позволяющих пользователям получать информацию о любом человеке по запросу. Такой функционал нарушает законодательство о защите персональных данных, поправки в которое вступили в начале марта. Согласно ним операторы не могут размещать и распространять опубликованную в сети информацию о пользователях без их согласия. В Telegram пока не ответили на запрос Роскомнадзора.

Боты, такие как «Глаз Бога», «Архангел», Smart_SearchBot и AVinfoBot агрегируют информацию из различных утекших и открытых баз данных и консолидируют ее. По данным источников газеты, «Глаз Бога», в частности, принимал оплату через «Юмани», Qiwi, FreeKassa и основного провайдера, Robokassa, а банком-эквайером выступал ВТБ.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов в области интернет-безопасности сообщал, что мошенники стали использовать Telegram-боты для сбора информации пользователей мессенджера и их последующего шантажа, В частности, таким ботом стал MailSearchBot компании LeakCheck, который изначально создавался для проверки «утекших» в открытый доступ паролей. Теперь через него жертвам предлагается заплатить, чтобы их данные не раскрыли. Для подтверждения своей осведомленности мошенники прилагают последний использованный пароль.

Ранее по теме: Мошенники начали использовать Telegram-боты для шантажа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных