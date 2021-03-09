Роскомнадзор потребовал у Telegram заблокировать собирающих данные ботов
Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать ботов, собирающих и распространяющих персональные данные россия, а также обратился для поиска их владельцев в правоохранительные органы, сообщили газете «Коммерсантъ» в ведомстве.
Ведомство направило в администрацию мессенджера уведомление об ограничении работы ботов, позволяющих пользователям получать информацию о любом человеке по запросу. Такой функционал нарушает законодательство о защите персональных данных, поправки в которое вступили в начале марта. Согласно ним операторы не могут размещать и распространять опубликованную в сети информацию о пользователях без их согласия. В Telegram пока не ответили на запрос Роскомнадзора.
Боты, такие как «Глаз Бога», «Архангел», Smart_SearchBot и AVinfoBot агрегируют информацию из различных утекших и открытых баз данных и консолидируют ее. По данным источников газеты, «Глаз Бога», в частности, принимал оплату через «Юмани», Qiwi, FreeKassa и основного провайдера, Robokassa, а банком-эквайером выступал ВТБ.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов в области интернет-безопасности сообщал, что мошенники стали использовать Telegram-боты для сбора информации пользователей мессенджера и их последующего шантажа, В частности, таким ботом стал MailSearchBot компании LeakCheck, который изначально создавался для проверки «утекших» в открытый доступ паролей. Теперь через него жертвам предлагается заплатить, чтобы их данные не раскрыли. Для подтверждения своей осведомленности мошенники прилагают последний использованный пароль.