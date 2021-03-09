Роскомнадзор потребовал у Telegram заблокировать собирающих данные ботов

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов в области интернет-безопасности сообщал, что мошенники стали использовать Telegram-боты для сбора информации пользователей мессенджера и их последующего шантажа, В частности, таким ботом стал MailSearchBot компании LeakCheck, который изначально создавался для проверки «утекших» в открытый доступ паролей. Теперь через него жертвам предлагается заплатить, чтобы их данные не раскрыли. Для подтверждения своей осведомленности мошенники прилагают последний использованный пароль.