Мошенники начали использовать Telegram-боты для шантажа
Мошенники стали использовать Telegram-боты для сбора информации пользователей мессенджера и их последующего шантажа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов в области безопасности.
Злоумышленники стали использовать, в частности, MailSearchBot компании LeakCheck, который изначально создавался для проверки «утекших» в открытый доступ паролей. Теперь через него жертвам предлагается заплатить, чтобы их данные не раскрыли. Для подтверждения своей осведомленности мошенники прилагают последний использованный пароль.
Кроме того, преступники могут представиться также службой безопасности сервиса и после изменения скомпрометированного пароля способны получить в итоге полный доступ к аккаунту.
Ранее группа «Тинькофф» сообщила в своем исследовании, что в 2020 г. мошенники списали у россиян на 70% больше средств, чем в 2019 г., а число случаев выросло на 60%. В целом, по предварительным оценкам BrandMonitor, в 2020 г. у россиян было украдено не менее 150 млрд руб.