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Мошенники начали использовать Telegram-боты для шантажа

Ведомости

Мошенники стали использовать Telegram-боты для сбора информации пользователей мессенджера и их последующего шантажа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов в области безопасности.

Злоумышленники стали использовать, в частности, MailSearchBot компании LeakCheck, который изначально создавался для проверки «утекших» в открытый доступ паролей. Теперь через него жертвам предлагается заплатить, чтобы их данные не раскрыли. Для подтверждения своей осведомленности мошенники прилагают последний использованный пароль.

Кроме того, преступники могут представиться также службой безопасности сервиса и после изменения скомпрометированного пароля способны получить в итоге полный доступ к аккаунту.

Ранее группа «Тинькофф» сообщила в своем исследовании, что в 2020 г. мошенники списали у россиян на 70% больше средств, чем в 2019 г., а число случаев выросло на 60%. В целом, по предварительным оценкам BrandMonitor, в 2020 г. у россиян было украдено не менее 150 млрд руб.

Ранее по теме: ФАС и сотовые операторы объявили войну спамерам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных