Мошенники начали использовать Telegram-боты для шантажа

Ранее группа «Тинькофф» сообщила в своем исследовании, что в 2020 г. мошенники списали у россиян на 70% больше средств, чем в 2019 г., а число случаев выросло на 60%. В целом, по предварительным оценкам BrandMonitor, в 2020 г. у россиян было украдено не менее 150 млрд руб.