Адвокаты сообщили об ухудшении состояния здоровья Навального в тюрьме
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии №2 в Покрове («ИК-2 Покров», Владимирская область), с прошлой недели жалуется на сильные боли в спине и проблемы с ногой, рассказал в своем Telegram-канале директор сети региональных штабов Навального Леонид Волков со ссылкой на его адвокатов Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева.
«С конца прошлой недели он испытывает сильные боли в спине; передавал, что отнимается нога, не может на ногу наступать, при этом за все время он получил две таблетки ибупрофена. При всех известных нам обстоятельствах резкое ухудшение его самочувствия не может не вызывать крайнее беспокойство», — говорится в сообщении адвокатов.
Они предположили, что в настоящий момент Навальный находится в тюремной больнице. По словам Михайловой и Кобзева, они должны были встретиться с основателем ФБК в «Покрове» сегодня в 13:00, однако к 16:45 этого все еще не произошло. Адвокаты подчеркнули, что в колонии есть три кабинета для встреч осужденных с адвокатами и помещение с девятью местами для свиданий с родственниками, которые «пустуют».
2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет. Перед этим, с 22 августа 2020 г., основатель ФБК проходил лечение в немецкой клинике «Шарите» после предполагаемого отравления «Новичком». 17 января он вернулся в Россию, где был сразу задержан по требованию Федеральной службы исполнения наказаний. В ведомстве пояснили, что Навальный более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный этим обвинения опроверг.