В Генпрокуратуре составили портрет среднестатистического преступника
Среднестатистический преступник в России — это мужчина в возрасте от 30 до 49 лет с российским гражданством, начальным и основным общим образованием без постоянного источника дохода, следует из данных портала правовой статистики Генпрокуратуры за 2020 г.
По данным ведомства, среди преступников-мужчин 80,3% имеют российское гражданство, среди женщин — 88,1%. Более половины — 53,9% — от числа всех преступников мужского пола занимают люди в возрасте от 30 до 49 лет, 19,8% — от 18 до 24 лет, 18,9% — от 25 до 29 лет. Большинство — 47,2% — мужчин-преступников имеют начальное и основное общее образование, 25,8% — среднее профессиональное, 20,6% — высшее профессиональное. Меньше всего — 6,3% — преступников мужского пола имеют среднее общее образование.
Наибольшая доля — 64,2% — мужчин-преступников не имеют постоянных источников доходов, то же касается и женщин — 62%. Для преступников мужского пола также характерны профессии наемных рабочих — 17,6% и служащих — 14%. Меньше всего преступлений совершают работники органов государственной власти и предприниматели без образования юридического лица.