В Генпрокуратуре составили портрет среднестатистического преступника

По данным ведомства, среди преступников-мужчин 80,3% имеют российское гражданство, среди женщин — 88,1%. Более половины — 53,9% — от числа всех преступников мужского пола занимают люди в возрасте от 30 до 49 лет, 19,8% — от 18 до 24 лет, 18,9% — от 25 до 29 лет. Большинство — 47,2% — мужчин-преступников имеют начальное и основное общее образование, 25,8% — среднее профессиональное, 20,6% — высшее профессиональное. Меньше всего — 6,3% — преступников мужского пола имеют среднее общее образование.