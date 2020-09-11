Аналитики описали портрет коронаскептика в России
Коронаскептиками в России в основном являются мужчины с низкими доходами в возрасте от 30 до 60 лет, проживающие в небольших населенных пунктах, говорится в итогах опроса аналитиков дирекции по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ. В нем приняли участие 9 000 человек в возрасте от 18 до 75 лет во всех субъектах страны.
Аналитики объяснили, что коронаскептики — это люди, считающие опасность коронавируса преувеличенной или отрицающие наличие эпидемии. «Коронаскептики — это, в большей степени, мужчины в возрасте 30-60 лет с низкими доходами, проживающие в городах с населением до 100 000 человек и селах. Доля коронаскептиков в этой группе более 70%», — говорится в сообщении пресс-службы ВШЭ.
Уровень ощущения опасности коронавируса среди россиян продолжает снижаться по мере их возвращения к привычной жизни. Средний показатель по стране составляет 4,75 из 10 баллов. По данным ВШЭ, это самое низкое значение с середины марта. Наиболее серьезно оценивают опасность заражения в Москве и Северо-Кавказском федеральном округе, меньше всего – в Дальневосточном федеральном округе.
«В Москве доля коронаскептиков составляет 34,7%, что значительно ниже чем в среднем по России (43,4%)», — подчеркнули в ВШЭ. При этом в столице больше, чем в других регионах страны, ожидают вторую волну коронавируса — повторного роста заболеваемости ожидают почти 30% москвичей.
Согласно данным исследования, доля коронаскептиков в России продолжает расти. Они не соблюдают меры профилактики, более 80% из них не будут соблюдать самоизоляцию в случае второй волны, 75% не будут делать прививки. «Почти половина группы коронаскептиков даже не будет обращаться к врачам в случае появления симптомов или будет это делать только в критической ситуации с угрозой для жизни», — рассказали в ВШЭ.