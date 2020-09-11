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Аналитики описали портрет коронаскептика в России

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Коронаскептиками в России в основном являются мужчины с низкими доходами в возрасте от 30 до 60 лет, проживающие в небольших населенных пунктах, говорится в итогах опроса аналитиков дирекции по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ. В нем приняли участие 9 000 человек в возрасте от 18 до 75 лет во всех субъектах страны.

Аналитики объяснили, что коронаскептики — это люди, считающие опасность коронавируса преувеличенной или отрицающие наличие эпидемии. «Коронаскептики — это, в большей степени, мужчины в возрасте 30-60 лет с низкими доходами, проживающие в городах с населением до 100 000 человек и селах. Доля коронаскептиков в этой группе более 70%», — говорится в сообщении пресс-службы ВШЭ.

Уровень ощущения опасности коронавируса среди россиян продолжает снижаться по мере их возвращения к привычной жизни. Средний показатель по стране составляет 4,75 из 10 баллов. По данным ВШЭ, это самое низкое значение с середины марта. Наиболее серьезно оценивают опасность заражения в Москве и Северо-Кавказском федеральном округе, меньше всего – в Дальневосточном федеральном округе.

«В Москве доля коронаскептиков составляет 34,7%, что значительно ниже чем в среднем по России (43,4%)», — подчеркнули в ВШЭ. При этом в столице больше, чем в других регионах страны, ожидают вторую волну коронавируса — повторного роста заболеваемости ожидают почти 30% москвичей.

Согласно данным исследования, доля коронаскептиков в России продолжает расти. Они не соблюдают меры профилактики, более 80% из них не будут соблюдать самоизоляцию в случае второй волны, 75% не будут делать прививки. «Почти половина группы коронаскептиков даже не будет обращаться к врачам в случае появления симптомов или будет это делать только в критической ситуации с угрозой для жизни», — рассказали в ВШЭ.

Ранее по теме: Почти половина россиян не планируют делать прививку от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных