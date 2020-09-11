Аналитики описали портрет коронаскептика в России

Согласно данным исследования, доля коронаскептиков в России продолжает расти. Они не соблюдают меры профилактики, более 80% из них не будут соблюдать самоизоляцию в случае второй волны, 75% не будут делать прививки. «Почти половина группы коронаскептиков даже не будет обращаться к врачам в случае появления симптомов или будет это делать только в критической ситуации с угрозой для жизни», — рассказали в ВШЭ.