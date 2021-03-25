ФАС зарегистрировала предельную отпускную цену вакцины «КовиВак»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зарегистрировала предельную отпускную цену упаковки вакцины от коронавируса «КовиВак» — 4330 руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
В ФАС пояснили, что препарат будет выпускаться в упаковках по 10 ампул. 25 марта началось производство вакцины. Планируется производить до 10 млн доз препарата в год, рассказали в Минобрнауки.
России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.