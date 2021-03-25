РАН связала низкий темп вакцинации в России с усталостью от пандемии

«Не то, чтобы это какое-то недоверие к ученым, а вот два момента — усталость, что все прошло, и зачем теперь вакцинироваться, когда закончился COVID-19? И такой русский "авось", а что меня-то это не коснется», — сказал Сергеев (цитата по ТАСС). В то время как в Израиле двумя компонентами вакцины привились более 50% населения, в России этот показатель составляет 2-3%, подчеркнул глава РАН. Он отметил, что низкий темп вакцинации не связан с недоверием к вакцинам или агитацией против вакцинации.