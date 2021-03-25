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РАН связала низкий темп вакцинации в России с усталостью от пандемии

Ведомости

Низкий темп вакцинации от коронавируса в России связан с общей усталостью от пандемии, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на круглом столе.

«Не то, чтобы это какое-то недоверие к ученым, а вот два момента — усталость, что все прошло, и зачем теперь вакцинироваться, когда закончился COVID-19? И такой русский "авось", а что меня-то это не коснется», — сказал Сергеев (цитата по ТАСС). В то время как в Израиле двумя компонентами вакцины привились более 50% населения, в России этот показатель составляет 2-3%, подчеркнул глава РАН. Он отметил, что низкий темп вакцинации не связан с недоверием к вакцинам или агитацией против вакцинации.

22 марта президент России Владимир Путин сообщил, что привились первым компонентом вакцины 6,3 млн россиян, из них 4,3 млн получили первый и второй компоненты вакцин. По словам главы государства, российские вакцины абсолютно надежны и безопасны, ни один подобный иностранный препарат не демонстрирует такой высокой степени защиты. 

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. В январе в стране началась массовая вакцинация.

Ранее по теме: Путин назвал число привитых от коронавируса россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных