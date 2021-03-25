РАН связала низкий темп вакцинации в России с усталостью от пандемии
Низкий темп вакцинации от коронавируса в России связан с общей усталостью от пандемии, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на круглом столе.
«Не то, чтобы это какое-то недоверие к ученым, а вот два момента — усталость, что все прошло, и зачем теперь вакцинироваться, когда закончился COVID-19? И такой русский "авось", а что меня-то это не коснется», — сказал Сергеев (цитата по ТАСС). В то время как в Израиле двумя компонентами вакцины привились более 50% населения, в России этот показатель составляет 2-3%, подчеркнул глава РАН. Он отметил, что низкий темп вакцинации не связан с недоверием к вакцинам или агитацией против вакцинации.
22 марта президент России Владимир Путин сообщил, что привились первым компонентом вакцины 6,3 млн россиян, из них 4,3 млн получили первый и второй компоненты вакцин. По словам главы государства, российские вакцины абсолютно надежны и безопасны, ни один подобный иностранный препарат не демонстрирует такой высокой степени защиты.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. В январе в стране началась массовая вакцинация.