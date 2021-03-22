Путин назвал число привитых от коронавируса россиян
Вакцинацию от коронавируса в России полностью прошли 4,3 млн человек, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
«В целом по России прививки первым компонентом (препарата) сделали уже 6,3 млн человек, из них 4,3 млн граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцин», — сказал Путин на совещании по вопросам вакцинации против COVID-19 в режиме видеоконференции.
По словам главы государства, российские вакцины абсолютно надежны и безопасны, ни один подобный иностранный препарат не демонстрирует такой высокой степени защиты. Независимая экспертиза в Мексике и Аргентине провели анализ применения на своей территории российской вакцины »Спутник V» и пришли к выводу об отсутствии побочных эффектов, подчеркнул российский лидер.
Для полного выхода из режима ограничений в России необходима выработка коллективного иммунитета у населения. Для полной стабилизации ситуации должны быть вакцинированы не менее 60% взрослого населения страны, для этого потребуется 69,8 млн комплектов доз вакцины, отметил Путин. «Все возможности, ресурсы для изготовления таких ресурсов у нас есть», — добавил президент.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. В январе в стране началась массовая вакцинация.