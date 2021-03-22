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Путин назвал число привитых от коронавируса россиян

Ведомости

Вакцинацию от коронавируса в России полностью прошли 4,3 млн человек, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

«В целом по России прививки первым компонентом (препарата) сделали уже 6,3 млн человек, из них 4,3 млн граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцин», — сказал Путин на совещании по вопросам вакцинации против COVID-19 в режиме видеоконференции.

По словам главы государства, российские вакцины абсолютно надежны и безопасны, ни один подобный иностранный препарат не демонстрирует такой высокой степени защиты. Независимая экспертиза в Мексике и Аргентине провели анализ применения на своей территории российской вакцины  »Спутник V» и пришли к выводу об отсутствии побочных эффектов, подчеркнул российский лидер.

Для полного выхода из режима ограничений в России необходима выработка коллективного иммунитета у населения. Для полной стабилизации ситуации должны быть вакцинированы не менее 60% взрослого населения страны, для этого потребуется 69,8 млн комплектов доз вакцины, отметил Путин. «Все возможности, ресурсы для изготовления таких ресурсов у нас есть», — добавил президент.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. В январе в стране началась массовая вакцинация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных