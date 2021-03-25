Собянин заявил о вакцинации от коронавируса 1 млн москвичей

Ранее сегодня Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна, однако стало больше пациентов среди пожилых людей, в том числе тех, кому необходима госпитализация. По данным мэрии, с начала пандемии в столице коронавирусом переболели более 1 млн человек, антитела в среднем имеют 42-43% москвичей. Каждый день прививку в столице делают около 10 000 — 15 000 человек.