Собянин заявил о вакцинации от коронавируса 1 млн москвичей
В Москве привили от коронавируса около 1 млн человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы уже привили около миллиона человек, мы видим, что это абсолютно безопасно и хорошая эффективность у вакцин. Никаких проблем. Около 40% из этого количества — люди старшего поколения», — сказал Собянин. Он отметил, что у пожилых людей, получивших прививку, «нет никаких проблем».
«Нельзя рисковать своим здоровьем. Можно, конечно, откладывать вакцинацию на более поздний срок. Но, откладывая день за днем, мы день за днем подвергаем себя огромному риску», — подчеркнул Собянин, говоря о пользе вакцинации. Он отметил, что у жителей столицы только два варианта, «либо мы вакцинируемся, либо мы переболеем».
Ранее сегодня Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна, однако стало больше пациентов среди пожилых людей, в том числе тех, кому необходима госпитализация. По данным мэрии, с начала пандемии в столице коронавирусом переболели более 1 млн человек, антитела в среднем имеют 42-43% москвичей. Каждый день прививку в столице делают около 10 000 — 15 000 человек.
22 марта президент России Владимир Путин сообщил, что с начала массовой вакцинации в январе привились первым компонентом вакцины около 6,3 млн россиян, из них 4,3 млн получили первый и второй компоненты вакцин. По словам главы государства, российские вакцины абсолютно надежны и безопасны, ни один подобный иностранный препарат не демонстрирует такой высокой степени защиты. 23 марта глава государства привился сам, однако сделал это непублично. Название вакцины также не разглашалось.