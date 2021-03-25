Собянин заявил о росте случаев коронавируса среди пожилых людей
Ситуация с коронавирусом в Москве стабильна, однако стало больше пациентов среди пожилых людей, заявил мэр города Сергей Собянин.
«Сегодня ситуация действительно стабильная. Доля заболеваний, мы видим, что больше стало среди пожилого населения, и по количеству госпитализаций, мы видим, что это больше пожилых стало», — сказал Собянин (цитата по «РИА Новости»). По его словам, у большинства нет противопоказаний для вакцинации от коронавируса, это могло бы стать для пациентов спасением.
По данным оперштаба на 25 марта, в России зарегистрировано около 4,5 млн случаев заражения коронавирусом. 4,1 млн пациентов выздоровели от вируса, скончались 96,6 тыс. человек. За последние сутки зарегистрирован 9221 случай заражения. Москва занимает первое место среди регионов России по заболеваемости коронавирусом и суточному приросту случаев заболевания. За сутки в городе выявили 1787 случаев заражения, за весь период пандемии – более 1 млн.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.