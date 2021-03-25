Собянин заявил о росте случаев коронавируса среди пожилых людей

«Сегодня ситуация действительно стабильная. Доля заболеваний, мы видим, что больше стало среди пожилого населения, и по количеству госпитализаций, мы видим, что это больше пожилых стало», — сказал Собянин (цитата по «РИА Новости»). По его словам, у большинства нет противопоказаний для вакцинации от коронавируса, это могло бы стать для пациентов спасением.