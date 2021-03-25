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В Петербурге предупредили о риске третьей волны коронавируса

Ведомости

С третьей волной коронавирусной инфекции Санкт-Петербург может столкнуться в апреле-мае, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя городского комитета по здравоохранению Андрея Сарану.

«Если мы говорим про предположительно третью волну, то это конец апреля, май, начало июня», — сказал он журналистам.

По его словам, иммунитет к инфекции угасает через полгода после выздоровления. Пиковые показатели заболеваемости в Петербурге наблюдались осенью прошлого года, соответственно, именно к апрелю — маю иммунитет у переболевших может начать ослабевать.

Другим фактором, который может повлиять на возникновение третьей волны, является появление новых штаммов коронавируса и мутации уже циркулирующий в стране.

«С чем еще может быть связано [возникновение подъема] — с тем, что мы достаточно высоко стоим на плато. Если летом мы принимали [в больницы на госпитализацию] 100 человек [ежедневно], то сейчас принимаем 250-300. Это говорит о том, что у нас циркулирует достаточно много еще коронавируса в среде. При этом мы снизили ношение масок, больше стали встречаться, ограничительные мероприятия ослабились», — добавил Сарана.

Бороться с ростом заболеваемости коронавирусом поможет массовая вакцинация: в городе должно быть привито 1,2 млн человек, подчеркнул он.

«Межведомственная рабочая группа [по противодействию распространения коронавируса в Петербурге] посчитала, что в городе должно быть привито 1,2 млн человек. Минздрав настаивает на цифре 60% от населения старше 18 лет — это 2,6 млн. Минздрав прав, потому что люди, которые переболели в апреле прошлого года, их уже нужно прививать, скорее всего, мы и выйдем к этой цифре», — отметил заместитель председателя комитета по здравоохранению.

В Санкт-Петербурге, согласно данным оперативного штаба, 24 марта выявили 804 новых случаев заболевания коронавирусом. Город по этому показателю находится на втором месте после Москвы. Всего в городе выявили 390 268 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 341 141 человек, умерли 12 066.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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