В Петербурге предупредили о риске третьей волны коронавируса

«С чем еще может быть связано [возникновение подъема] — с тем, что мы достаточно высоко стоим на плато. Если летом мы принимали [в больницы на госпитализацию] 100 человек [ежедневно], то сейчас принимаем 250-300. Это говорит о том, что у нас циркулирует достаточно много еще коронавируса в среде. При этом мы снизили ношение масок, больше стали встречаться, ограничительные мероприятия ослабились», — добавил Сарана.