В Петербурге предупредили о риске третьей волны коронавируса
С третьей волной коронавирусной инфекции Санкт-Петербург может столкнуться в апреле-мае, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя городского комитета по здравоохранению Андрея Сарану.
«Если мы говорим про предположительно третью волну, то это конец апреля, май, начало июня», — сказал он журналистам.
По его словам, иммунитет к инфекции угасает через полгода после выздоровления. Пиковые показатели заболеваемости в Петербурге наблюдались осенью прошлого года, соответственно, именно к апрелю — маю иммунитет у переболевших может начать ослабевать.
Другим фактором, который может повлиять на возникновение третьей волны, является появление новых штаммов коронавируса и мутации уже циркулирующий в стране.
«С чем еще может быть связано [возникновение подъема] — с тем, что мы достаточно высоко стоим на плато. Если летом мы принимали [в больницы на госпитализацию] 100 человек [ежедневно], то сейчас принимаем 250-300. Это говорит о том, что у нас циркулирует достаточно много еще коронавируса в среде. При этом мы снизили ношение масок, больше стали встречаться, ограничительные мероприятия ослабились», — добавил Сарана.
Бороться с ростом заболеваемости коронавирусом поможет массовая вакцинация: в городе должно быть привито 1,2 млн человек, подчеркнул он.
«Межведомственная рабочая группа [по противодействию распространения коронавируса в Петербурге] посчитала, что в городе должно быть привито 1,2 млн человек. Минздрав настаивает на цифре 60% от населения старше 18 лет — это 2,6 млн. Минздрав прав, потому что люди, которые переболели в апреле прошлого года, их уже нужно прививать, скорее всего, мы и выйдем к этой цифре», — отметил заместитель председателя комитета по здравоохранению.
В Санкт-Петербурге, согласно данным оперативного штаба, 24 марта выявили 804 новых случаев заболевания коронавирусом. Город по этому показателю находится на втором месте после Москвы. Всего в городе выявили 390 268 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 341 141 человек, умерли 12 066.