В России за сутки выявили 9221 новый случай коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 124 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,7 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 30 млн случаев, Бразилии (свыше 12 млн) и Индии (более 11,7 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.