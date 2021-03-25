Путин назначил нового посла России во Вьетнаме
Президент России Владимир Путин освободил от обязанностей посла во Вьетнаме Константина Внукова и назначил на эту должность Геннадия Бездетко. Соответствующий указы опубликованы на официальном портале правовой информации.
«Назначить Бездетко Геннадия Степановича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Социалистической Республике Вьетнам», — говорится в документе.
Внуков занимал этот пост с 2014 г. Бездетко до назначения послом занимал должность замдиректора третьего департамента Азии МИД России, а также ранее был советником-посланником во Вьетнаме.