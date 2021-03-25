Навальный получил первый выговор в колонии
Находящийся в колонии основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный получил первый выговор из-за нарушения распорядка дня, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Анну Михайлову.
«Алексей получил выговор за нарушение внутреннего распорядка. Соответственно в отношении него могут быть применены определенные санкции, и он не сможет претендовать на УДО, также в отношении него может быть введен ряд ограничений, и он может оказаться в ШИЗО», — сказала защитник Навального.
Она отметила, что такие санкции могут последовать уже после нескольких выговоров.
Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет. Перед этим, с 22 августа 2020 г., основатель ФБК проходил лечение в немецкой клинике «Шарите» после предполагаемого отравления. 17 января он вернулся в Россию, где был сразу задержан по требованию ФСИН. В ведомстве пояснили, что Навальный более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный этим обвинения опроверг.
Накануне адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев рассказали об ухудшении здоровья Навального. По их словам, у основателя ФБК начались сильные боли в спине и стала неметь нога. Во ФСИН сегодня заявили, что состояние Навального оценивается как стабильное и удовлетворительное.