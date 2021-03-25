Футболисты молодежной сборной России победили исландцев
Футболисты российской молодежной сборной со счетом 4:1 обыграли команду Исландии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы среди команд, укомплектованных игроками до 21 года.
Матч прошел в венгерском городе Дьер.
За российскую команду отличились Федор Чалов, забивший на 31-й минуте с пенальти, Наир Тикнизян (42), Арсен Захарян, отправивший мяч в ворота исландцев в добавленное к первому тайму время, и Денис Макаров (52).
Гол в ворота Александра Максименко на 59 минуте забил исландец Свейн Гудьонсен.
Следующий матч российской сборной состоится 28 марта против команды Франции.