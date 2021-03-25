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Футболисты молодежной сборной России победили исландцев

Ведомости

Футболисты российской молодежной сборной со счетом 4:1 обыграли команду Исландии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы среди команд, укомплектованных игроками до 21 года.

Матч прошел в венгерском городе Дьер.

За российскую команду отличились Федор Чалов, забивший на 31-й минуте с пенальти, Наир Тикнизян (42), Арсен Захарян, отправивший мяч в ворота исландцев в добавленное к первому тайму время, и Денис Макаров (52).

Гол в ворота Александра Максименко на 59 минуте забил исландец Свейн Гудьонсен.

Следующий матч российской сборной состоится 28 марта против команды Франции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных