Роспотребнадзор рассказал о принципе защиты вакцины «ЭпиВакКорона»
Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» формирует в организме человека три линии иммунной защиты, сообщили в Роспотребнадзоре.
«Первую линию защиты формируют антитела, нацеленные на пептид, входящий в состав рецептор-связывающего домена вирусного S-белка. Антитела, связавшиеся с данным районом, препятствуют взаимодействию с клеточным рецептором», — рассказали в ведомстве.
Вторую линию защиты составляют антитела, которые нацелены на пептид слияния. Эти антитела связываются с S-белком и не дают вирусу проникнуть в клетку организма. Если это все же произошло, антитела, которые распознают вирусные белки на поверхности зараженной клетки, активируют другие клетки иммунной системы и белки системы комплимента.
Вакцина формирует у человека также Т-клеточный иммунитет к вирусу: гибель зараженных коронавирусом клеток не дает ему распространяться в организме и заражать здоровые клетки.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе 2021 года.