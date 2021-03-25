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Разработчики вакцины «ЭпиВакКорона» опубликовали результаты ее исследований

Ведомости

Научный центр «Вектор» опубликовал в научном журнале «Инфекция и иммунитет» результаты первой и второй фазы исследований вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», которые подтвердили ее безопасность и эффективность, сообщил Роспотребнадзор.

«Журнал "Инфекция и иммунитет" 24.03.2021 опубликовал результаты клинических исследований вакцины ЭпиВакКорона среди добровольцев в возрасте 18-60 лет (I-II фаза исследований), подтверждающие ее безопасность и иммунологическую эффективность», — говорится в сообщении.

В первой фазе исследования приняли участие 14 добровольцев в возрасте 18-30 лет, во второй фазе – 86 участников в возрасте 18-60 лет. Ученые выяснили, что у всех участников исследования выработались антитела к коронавирусу. «По результатам проведенного исследования можно заключить, что вакцина ЭпиВакКорона является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики COVID-19», — отметили в ведомстве.

России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных