Разработчики вакцины «ЭпиВакКорона» опубликовали результаты ее исследований
Научный центр «Вектор» опубликовал в научном журнале «Инфекция и иммунитет» результаты первой и второй фазы исследований вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», которые подтвердили ее безопасность и эффективность, сообщил Роспотребнадзор.
«Журнал "Инфекция и иммунитет" 24.03.2021 опубликовал результаты клинических исследований вакцины ЭпиВакКорона среди добровольцев в возрасте 18-60 лет (I-II фаза исследований), подтверждающие ее безопасность и иммунологическую эффективность», — говорится в сообщении.
В первой фазе исследования приняли участие 14 добровольцев в возрасте 18-30 лет, во второй фазе – 86 участников в возрасте 18-60 лет. Ученые выяснили, что у всех участников исследования выработались антитела к коронавирусу. «По результатам проведенного исследования можно заключить, что вакцина ЭпиВакКорона является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики COVID-19», — отметили в ведомстве.
России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.