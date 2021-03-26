В Подмосковье погиб сооснователь группы «Звуки Му» Александр Липницкий

Липницкий родился в 1952 г. в Москве. Он окончил факультет журналистики МГУ и с 1975 г. стал печататься в советской прессе как специалист по джазу. В 1980 г. Липницкий познакомился Борисом Гребенщиковым и группой «Аквариум», вместе с которыми начал гастролировать.