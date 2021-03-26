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В Подмосковье погиб сооснователь группы «Звуки Му» Александр Липницкий

Ведомости

В возрасте 68 лет погиб cооснователь рок-группы «Звуки Му» Александр Липницкий. Об этом сообщил музыкальный критик Артемий Троицкий. 

«Вчера, в четверг 25 марта, погиб Саша Липницкий. Утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной Горе. Его все любили. Абсолютно невосполнимая потеря», — написал он на своей странице Facebook

Липницкий родился в 1952 г. в Москве. Он окончил факультет журналистики МГУ и с 1975 г. стал печататься в советской прессе как специалист по джазу. В 1980 г. Липницкий познакомился Борисом Гребенщиковым и группой «Аквариум», вместе с которыми начал гастролировать. 

Группа «Звуки Му» была создана в начале 1980-х гг. вместе с Петром Мамоновым. Группа неоднократно меняла составы (вплоть до одного Мамонова), несколько раз распадалась и собиралась Мамоновым. Последний альбом проекта Мамонова датирован 2005 г., после чего проект «Звуки Му» прекратил своё существование. 

В разное время Липницкий на Петербургском ТВ, телеканале «Ностальгия» (НТВ+), радио «Финам FM» программы о русском и зарубежном роке. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных