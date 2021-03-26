В Подмосковье погиб сооснователь группы «Звуки Му» Александр Липницкий
В возрасте 68 лет погиб cооснователь рок-группы «Звуки Му» Александр Липницкий. Об этом сообщил музыкальный критик Артемий Троицкий.
Липницкий родился в 1952 г. в Москве. Он окончил факультет журналистики МГУ и с 1975 г. стал печататься в советской прессе как специалист по джазу. В 1980 г. Липницкий познакомился Борисом Гребенщиковым и группой «Аквариум», вместе с которыми начал гастролировать.
Группа «Звуки Му» была создана в начале 1980-х гг. вместе с Петром Мамоновым. Группа неоднократно меняла составы (вплоть до одного Мамонова), несколько раз распадалась и собиралась Мамоновым. Последний альбом проекта Мамонова датирован 2005 г., после чего проект «Звуки Му» прекратил своё существование.
В разное время Липницкий на Петербургском ТВ, телеканале «Ностальгия» (НТВ+), радио «Финам FM» программы о русском и зарубежном роке.