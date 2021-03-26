В Ростове задержали готовивших нападение на ОВД экстремистов
В Ростове-на-Дону задержана группа экстремистов, готовивших нападение на одно из местных ОВД, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
«Пресечена деятельность экстремистской группы, организованной с целью совершения так называемых "акций прямого действия", с нанесением оскорбительных надписей, применением самодельных зажигательных устройств в отношении зданий органов власти и территориального органа безопасности», — говорится в сообщении ведомства.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о вандализме по мотивам политической ненависти «по факту нанесения членами экстремистской группы в марте на фасадах зданий города Ростов-на-Дону антигосударственных лозунгов и призывов», рассказали в ведомстве.
«Со слов предполагаемого организатора группы, их радикальные взгляды сформировались под влиянием одного из интернет-сообществ мессенджера Telegram, модераторы которого находятся в Польше», — говорится в сообщении. Оттуда, как передает ФСБ слова задержанного, он также получил и инструкции по созданию самодельного зажигательного устройства.