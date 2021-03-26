В Ростове задержали готовивших нападение на ОВД экстремистов

«Со слов предполагаемого организатора группы, их радикальные взгляды сформировались под влиянием одного из интернет-сообществ мессенджера Telegram, модераторы которого находятся в Польше», — говорится в сообщении. Оттуда, как передает ФСБ слова задержанного, он также получил и инструкции по созданию самодельного зажигательного устройства.