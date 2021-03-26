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В Ростове задержали готовивших нападение на ОВД экстремистов

Ведомости

В Ростове-на-Дону задержана группа экстремистов, готовивших нападение на одно из местных ОВД, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«Пресечена деятельность экстремистской группы, организованной с целью совершения так называемых "акций прямого действия", с нанесением оскорбительных надписей, применением самодельных зажигательных устройств в отношении зданий органов власти и территориального органа безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о вандализме по мотивам политической ненависти «по факту нанесения членами экстремистской группы в марте на фасадах зданий города Ростов-на-Дону антигосударственных лозунгов и призывов», рассказали в ведомстве.

«Со слов предполагаемого организатора группы, их радикальные взгляды сформировались под влиянием одного из интернет-сообществ мессенджера Telegram, модераторы которого находятся в Польше», — говорится в сообщении. Оттуда, как передает ФСБ слова задержанного, он также получил и инструкции по созданию самодельного зажигательного устройства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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