ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Адыгее

Ранее директор ведомства Александр Бортников заявил, что за последние 10 лет было предотвращено около 200 терактов, причем если в 2010 г. предотвращалось 10% таких атак, то в 2018 г. – около 80%, а в 2020 г. – 96%. Кроме того, количество совершенных в стране преступлений террористической направленности – взрывов, захватов заложников, убийств – снизилось в 260 раз: с 779 в 2010 г. до трех в 2020 г.