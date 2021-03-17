ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Адыгее
В Адыгее предотвращен теракт в местах массового скопления людей, который готовился запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство», ее сторонник задержан, Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСБ.
«На территории Республики Адыгея задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку к террористическому акту в местах массового пребывания граждан», — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что у задержанного обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства с поражающими элементами, средства связи, поддельные миграционные документы, инструкции, а также экстремистскую символику и материалы.
Где именно задержанный собирался провести атаку, не сообщается. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).
Ранее директор ведомства Александр Бортников заявил, что за последние 10 лет было предотвращено около 200 терактов, причем если в 2010 г. предотвращалось 10% таких атак, то в 2018 г. – около 80%, а в 2020 г. – 96%. Кроме того, количество совершенных в стране преступлений террористической направленности – взрывов, захватов заложников, убийств – снизилось в 260 раз: с 779 в 2010 г. до трех в 2020 г.