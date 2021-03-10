Директор ФСБ сообщил о предотвращении 200 терактов за 10 лет

«За последние 10 лет не допущено около 200 терактов», – сказал Бортников. При этом если в 2010 г. предотвращалось 10% таких атак, то в 2018 г. – около 80%, а в 2020 г. – 96%, отметил он. За этот же период количество совершенных в стране преступлений террористической направленности – взрывов, захватов заложников, убийств – снизилось в 260 раз: с 779 в 2010 г. до трех в 2020 г., рассказал глава ФСБ.