Директор ФСБ сообщил о предотвращении 200 терактов за 10 лет
За последние 10 лет в России предотвращено 200 терактов, заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ), председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников в интервью «Российской газете».
«За последние 10 лет не допущено около 200 терактов», – сказал Бортников. При этом если в 2010 г. предотвращалось 10% таких атак, то в 2018 г. – около 80%, а в 2020 г. – 96%, отметил он. За этот же период количество совершенных в стране преступлений террористической направленности – взрывов, захватов заложников, убийств – снизилось в 260 раз: с 779 в 2010 г. до трех в 2020 г., рассказал глава ФСБ.
По его словам, в 2020 г. из незаконного оборота изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, более 100 тыс. патронов и свыше 3 тыс. мин, гранат и других боеприпасов. Кроме того, Росфинмониторинг заблокировал финансовые активы более 1,2 тыс. подозреваемых в причастности к терроризму на общую сумму свыше 57 млн руб., пресечено 184 канала финансирования этой преступной деятельности.
Ранее Бортников сообщил, что в 2020 г. на стадии приготовления предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт. В ходе контртеррористических операций нейтрализовано 49 бандитов, в том числе 8 главарей. Всего задержаны 36 бандглаварей, 162 боевика и 591 пособник.