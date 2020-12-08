НАК сообщил о предотвращении в России более 40 терактов в 2020 году
Российские спецслужбы и правоохранительные органы в этом году предотвратили более 40 терактов на территории страны, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Национального антитеррористического комитета (НАК) по итогам совместного заседания под руководством директора ФСБ Александа Бортникова с Федеральным оперативным штабом.
Открывая заседание, Бортников отметил, что «в результате скоординированных действий силовых структур» в текущем году не допущено совершения террористических актов. На стадии приготовления предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт, сообщили в НАК.
В ходе контртеррористических операций нейтрализовано 49 бандитов, в том числе 8 главарей. Всего задержаны 36 бандглаварей, 162 боевика и 591 пособник. Помимо этого, сотрудники изъяли около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тыс. патронов, а также более 3 тыс. мин, гранат и иных боеприпасов. Ликвидированы 50 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия, добавили в Национальном антитеррористическом комитете.
«Органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 55 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Не допущен въезд в Российскую Федерацию 149 иностранных граждан, причастных к экстремистской и террористической деятельности», — отметили в комитете.
25 ноября ФСБ пресекла деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации ИГ, члены которой планировали совершить теракты в московском регионе. 22 октября ФСБ сообщила о задержании уроженца Средней Азии, который готовил теракт в одном из правительственных зданий в Москве.