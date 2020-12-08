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НАК сообщил о предотвращении в России более 40 терактов в 2020 году

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Российские спецслужбы и правоохранительные органы в этом году предотвратили более 40 терактов на территории страны, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Национального антитеррористического комитета (НАК) по итогам совместного заседания под руководством директора ФСБ Александа Бортникова с Федеральным оперативным штабом.

Открывая заседание, Бортников отметил, что «в результате скоординированных действий силовых структур» в текущем году не допущено совершения террористических актов. На стадии приготовления предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт, сообщили в НАК.

В ходе контртеррористических операций нейтрализовано 49 бандитов, в том числе 8 главарей. Всего задержаны 36 бандглаварей, 162 боевика и 591 пособник. Помимо этого, сотрудники изъяли около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тыс. патронов, а также более 3 тыс. мин, гранат и иных боеприпасов. Ликвидированы 50 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия, добавили в Национальном антитеррористическом комитете.

«Органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 55 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Не допущен въезд в Российскую Федерацию 149 иностранных граждан, причастных к экстремистской и террористической деятельности», — отметили в комитете.

25 ноября ФСБ пресекла деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации ИГ, члены которой планировали совершить теракты в московском регионе. 22 октября ФСБ сообщила о задержании уроженца Средней Азии, который готовил теракт в одном из правительственных зданий в Москве.

Ранее по теме: ФСБ сообщила о предотвращении терактов в московском регионе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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