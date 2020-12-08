НАК сообщил о предотвращении в России более 40 терактов в 2020 году

В ходе контртеррористических операций нейтрализовано 49 бандитов, в том числе 8 главарей. Всего задержаны 36 бандглаварей, 162 боевика и 591 пособник. Помимо этого, сотрудники изъяли около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тыс. патронов, а также более 3 тыс. мин, гранат и иных боеприпасов. Ликвидированы 50 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия, добавили в Национальном антитеррористическом комитете.