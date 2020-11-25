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ФСБ сообщила о предотвращении терактов в московском регионе

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ФСБ пресекла деятельность запрещенной в России террористической организации ИГ, участники которой планировали совершить теракты в московском регионе, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности пресечена деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", участники которой намеревались совершить диверсионно-террористические акты в московском регионе», — рассказали в ведомстве. По их данным, во Владимирской области задержан участник группы, гражданин одной из стран Средней Азии. В ходе обысков у членов группы было изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, другие предметы и документы, сообщили в ФСБ. 

По данным ведомства, ячейка создавалась для вербовки новых участников группировки и финансирования терроризма.

22 октября ФСБ сообщила о задержании уроженца Средней Азии, который готовил теракт в одном из правительственных зданий в Москве. Ранее сотрудники ведомства сообщили об уничтожении в Волгограде двух членов ячейки запрещенной террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад». Члены группировки готовили нападения на правительственные и военные объекты города, а также монумент «Родина- мать».

Ранее по теме: ФСБ пресекла деятельность террористов в Карачаево-Черкессии и Дагестане

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных