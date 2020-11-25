ФСБ сообщила о предотвращении терактов в московском регионе

«Федеральной службой безопасности пресечена деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", участники которой намеревались совершить диверсионно-террористические акты в московском регионе», — рассказали в ведомстве. По их данным, во Владимирской области задержан участник группы, гражданин одной из стран Средней Азии. В ходе обысков у членов группы было изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, другие предметы и документы, сообщили в ФСБ.