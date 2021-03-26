Песков ответил на вопрос о дубленке Путина
Пресс-секретарь Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о марке дубленки президента Владимира Путина, в которой он был в выходные в тайге.
«Я, к сожалению, не смогу вам рассказать ничего про дубленку. Я не знаю, где она была приобретена. Не думаю, что сейчас уже правильный сезон для ношения дубленки. Хотя, наверно, в Сибири, в тайге ее по-прежнему можно надевать», — сказал Песков. По его словам, пример президента «способствует популяризации наших отечественных марок». «Но что это за марка, я действительно не знаю, потому что я не имею никакого отношения к одежде президента», — добавил Песков.
Путин провел выходные, 21 и 22 марта, в тайге в Туве. В поездке его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что дубленку, которую президент носил во время отдыха в Сибири, изготовили в одном небольшом петербургском ателье, после чего его сотрудникам стали поступать звонки с просьбой о покупке такой же. В ателье сообщили, что дизайн дубленки, как у президента, создали почти четыре года назад. Правда, там затруднились ответить, точно ли их костюм надел глава государства, сообщила «Комсомольская правда».