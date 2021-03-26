Песков ответил на вопрос о дубленке Путина

«Я, к сожалению, не смогу вам рассказать ничего про дубленку. Я не знаю, где она была приобретена. Не думаю, что сейчас уже правильный сезон для ношения дубленки. Хотя, наверно, в Сибири, в тайге ее по-прежнему можно надевать», — сказал Песков. По его словам, пример президента «способствует популяризации наших отечественных марок». «Но что это за марка, я действительно не знаю, потому что я не имею никакого отношения к одежде президента», — добавил Песков.