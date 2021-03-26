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Песков ответил на вопрос о дубленке Путина

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Пресс-секретарь Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о марке дубленки президента Владимира Путина, в которой он был в выходные в тайге.

«Я, к сожалению, не смогу вам рассказать ничего про дубленку. Я не знаю, где она была приобретена. Не думаю, что сейчас уже правильный сезон для ношения дубленки. Хотя, наверно, в Сибири, в тайге ее по-прежнему можно надевать», — сказал Песков. По его словам, пример президента «способствует популяризации наших отечественных марок». «Но что это за марка, я действительно не знаю, потому что я не имею никакого отношения к одежде президента», — добавил Песков.

Путин провел выходные, 21 и 22 марта, в тайге в Туве. В поездке его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что дубленку, которую президент носил во время отдыха в Сибири, изготовили в одном небольшом петербургском ателье, после чего его сотрудникам стали поступать звонки с просьбой о покупке такой же. В ателье сообщили, что дизайн дубленки, как у президента, создали почти четыре года назад. Правда, там затруднились ответить, точно ли их костюм надел глава государства, сообщила «Комсомольская правда».

Ранее по теме: Песков рассказал о подробностях отдыха Путина и Шойгу в тайге

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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