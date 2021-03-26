«АвтоВАЗ» возобновит производство автомобилей Lada в Казахстане

«В рамках договора новый партнер АвтоВАЗа намерен выпускать в Костанае широкую линейку LADA в объемах, которые будут необходимы для местного рынка, в полном соответствии с действующей в Казахстане нормативной базой», — проинформировала компания, пообещав позднее сообщить информацию о модельном ряде и объемах производства.