«АвтоВАЗ» возобновит производство автомобилей Lada в Казахстане
«АвтоВАЗ» и «Аллюр» подписали договор о сотрудничестве по выпуску в Казахстане линейки автомобилей LADA.
«В рамках договора новый партнер АвтоВАЗа намерен выпускать в Костанае широкую линейку LADA в объемах, которые будут необходимы для местного рынка, в полном соответствии с действующей в Казахстане нормативной базой», — проинформировала компания, пообещав позднее сообщить информацию о модельном ряде и объемах производства.
Согласно соглашению между компаниями, автомобили Lada будут выпускаться на заводе «СарыаркаАвтоПром».
Ранее Минпромторг России подсчитал уровень локализации всех моделей легковых автомобилей, произведенных на территории страны в 2020 г. Согласно этим данным, «самыми отечественными» оказались Lada Largus и Lada Granta – они набрали по 3280 баллов по методике Минпромторга. Lada 4x4 набрала 3260, Lada Vesta – 3200 баллов ровно.