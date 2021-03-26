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«АвтоВАЗ» возобновит производство автомобилей Lada в Казахстане

Ведомости

«АвтоВАЗ» и «Аллюр» подписали договор о сотрудничестве по выпуску в Казахстане линейки автомобилей LADA.

«В рамках договора новый партнер АвтоВАЗа намерен выпускать в Костанае широкую линейку LADA в объемах, которые будут необходимы для местного рынка, в полном соответствии с действующей в Казахстане нормативной базой», — проинформировала компания, пообещав позднее сообщить информацию о модельном ряде и объемах производства.

Согласно соглашению между компаниями, автомобили Lada будут выпускаться на заводе «СарыаркаАвтоПром».

В феврале этого года «Коммерсантъ» сообщил, что «АвтоВАЗ» приостановил сборку Lada в Казахстане из-за расторжений договора местных властей с площадкой «Азия Авто», которой выставили неустойку в 173,9 млрд тенге (30,8 млрд руб).

Ранее Минпромторг России подсчитал уровень локализации всех моделей легковых автомобилей, произведенных на территории страны в 2020 г. Согласно этим данным, «самыми отечественными» оказались Lada Largus и Lada Granta – они набрали по 3280 баллов по методике Минпромторга. Lada 4x4 набрала 3260, Lada Vesta – 3200 баллов ровно.

Ранее по теме: «АвтоВАЗ» останется единственным участником госзакупок в легковом сегменте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных