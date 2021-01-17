«АвтоВАЗ» останется единственным участником госзакупок в легковом сегменте

«АвтоВАЗ» останется единственным участником госзакупок в легковом сегментеРанее поставщиками государства были также Renault и «Соллерс»
Минпромторг России подсчитал уровень локализации всех моделей легковых автомобилей, произведенных на территории страны в 2020 г.
Согласно этим данным (есть в распоряжении «Ведомостей»), «самыми отечественными» оказались Lada Largus и Lada Granta – они набрали по 3280 баллов по методике Минпромторга. Lada 4x4 набрала 3260, Lada Vesta – 3200 баллов ровно.
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