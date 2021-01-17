«АвтоВАЗ» останется единственным участником госзакупок в легковом сегменте

Согласно этим данным (есть в распоряжении «Ведомостей»), «самыми отечественными» оказались Lada Largus и Lada Granta – они набрали по 3280 баллов по методике Минпромторга. Lada 4x4 набрала 3260, Lada Vesta – 3200 баллов ровно.