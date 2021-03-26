Гинцбург оценил риск заражения коронавирусом после вакцинации

У молодых пациентов иммунитет к коронавирусу формируется быстрее, у пожилых людей на это может уйти больше времени, отметил он. Прошедшие вакцинацию люди должны продолжать соблюдать меры профилактики коронавируса в период между первой и второй прививкой и 21 день после введения второй дозы препарата. «Это позволит организму сформировать надежную защиту от возбудителя, которая составляет почти 92%», — пояснил Гинцбург.