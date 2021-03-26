Гинцбург оценил риск заражения коронавирусом после вакцинации
Исследователи регистрируют редкие случаи заражения коронавирусом у пациентов после первой прививки от коронавируса и в течение 21 дня после второй прививки, заявил журналистам директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Он пояснил, что вакцина «Спутник V», разработанная в центре Гамалеи, содержит два компонента, которые вводятся с промежутком в 21 день. «Человек считается вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавируса, только через три недели после введения второго компонента – в это время формируется иммунитет к инфекции», — добавил Гинцбург.
У молодых пациентов иммунитет к коронавирусу формируется быстрее, у пожилых людей на это может уйти больше времени, отметил он. Прошедшие вакцинацию люди должны продолжать соблюдать меры профилактики коронавируса в период между первой и второй прививкой и 21 день после введения второй дозы препарата. «Это позволит организму сформировать надежную защиту от возбудителя, которая составляет почти 92%», — пояснил Гинцбург.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.