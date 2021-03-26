Spiegel сообщил об атаке «русских хакеров» на немецких депутатов

Spiegel со ссылкой на американскую компанию FireEye отмечает, что Ghostwriters специализируются на распространении фейковых новостей. Так, в сентябре 2019 г. они якобы получили доступ к одному из балтийских ресурсов и опубликовали ложный материал об осквернении солдатами НАТО еврейского кладбища в Литве. Годом ранее они также обнародовали статью о том, что танк НАТО сбил ребенка.