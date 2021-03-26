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Spiegel сообщил об атаке «русских хакеров» на немецких депутатов

Ведомости

По меньшей мере семь депутатов бундестага и 31 депутат региональных парламентов Германии, большинство из которых состоят в правящей партии ХДС/ХСС и Социал-демократической партии, подверглись хакерской атаке группы Ghostwriters, сообщает немецкое издание Spiegel. Кроме того, атаке подверглись несколько десятков местных политических активистов.

Spiegel со ссылкой на американскую компанию FireEye отмечает, что Ghostwriters специализируются на распространении фейковых новостей. Так, в сентябре 2019 г. они якобы получили доступ к одному из балтийских ресурсов и опубликовали ложный материал об осквернении солдатами НАТО еврейского кладбища в Литве. Годом ранее они также обнародовали статью о том, что танк НАТО сбил ребенка. 

Как утверждали FireEye, подобная кампания ведется с 2017 г. и нацелена на то, чтобы настроить жителей Литвы, Латвии и Польши против НАТО. Отсюда американская компания сделала вывод, что подобная деятельность отвечает интересам российских спецслужб, значит, они этим занимаются.

Теперь же, как пишет Spiegel, хакеры Ghostwriters разослали фишинговые электронные письма на частные адреса электронных почт немецких политиков. Целью атаки издание назвало захват учетных записей. При этом произошла ли в результате утечка каких-либо данных, пока не ясно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных