Песков назвал тревожной информацию о подготовке США кибератак против России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной информацию газеты The New York Times о подготовке Вашингтоном серии кибератак против Москвы.
«Это тревожная информация. Ведь достаточно авторитетное американское издание допускает возможность, более того анонсирует возможность таких кибератак. Это не что иное, как международная киберпреступность», – сказал Песков журналистам. Тот факт, что издание допускает причастность к ней США, является поводом для «крайней обеспокоенности» России, отметил он.
«Мы неоднократно заявляли и по-прежнему настаиваем, что российское государство никогда не имело и не имеет никакого отношения к любым проявлениям подобной киберпреступности и кибертерроризму», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на знакомых с ситуацией чиновников сообщила, что США планируют подготовить серию кибератак против России в ответ на масштабную хакерскую атаку на американские ведомства, за которой, как считает Вашингтон, может стоять Москва.
В середине декабря 2020 г. американские СМИ сообщили, что хакеры, которые предположительно работают на Россию, могли отслеживать внутреннюю переписку по электронной почте в министерстве торговли и министерстве финансов США. В январе ФБР, Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности, офис директора Национальной разведки США, а также Агентство нацбезопасности в совместном заявлении указали на вероятное российское происхождение кибератаки на федеральные ведомства США.