Песков назвал тревожной информацию о подготовке США кибератак против России

В середине декабря 2020 г. американские СМИ сообщили, что хакеры, которые предположительно работают на Россию, могли отслеживать внутреннюю переписку по электронной почте в министерстве торговли и министерстве финансов США. В январе ФБР, Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности, офис директора Национальной разведки США, а также Агентство нацбезопасности в совместном заявлении указали на вероятное российское происхождение кибератаки на федеральные ведомства США.