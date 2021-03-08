NYT сообщила о подготовке США серии кибератак против России
США планируют подготовить серию кибератак против России в ответ на масштабную хакерскую атаку на американские ведомства, за которой, как считает Вашингтон, может стоять Москва, пишет газета The New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.
Серия ответных атак будет незаметной для внешнего мира, но очевидной для российских властей и спецслужб, отмечает издание. Кроме того, контрудары будут сопровождать и очередные экономические санкции.
Еще одной вероятной целью ответных кибератак может стать Китай, который, как считают в США, стоит за масштабным взломом десятков тысяч организаций по всему миру, осуществленным через уязвимость в Microsoft Exchange.
В середине декабря 2020 г. американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что хакеры, которые предположительно работают на Россию, могли отслеживать внутреннюю переписку по электронной почте в министерстве торговли и министерстве финансов США. По информации The Washington Post, к атаке причастна хакерская группировка APT29 (Cozy Bear), связанная с российской разведкой. Предполагается, что взлом был осуществлен еще весной 2020 г.
В январе ФБР, Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA), офис директора Национальной разведки США (ODNI), а также Агентство нацбезопасности (NSA) в совместном заявлении указали на вероятное российское происхождение кибератаки на федеральные ведомства США. Рабочая группа, которая была создана для расследования кибератак, считает, что жертвами хакеров стали не менее 10 правительственных агентств и около 18 000 пользователей программы Orion от Solar Winds в государственном и частном секторах.