Белый дом может объявить о новых санкциях против России в течение недель
Вашингтон может в течение ближайших недель объявить о новых антироссийских санкциях, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«В течение недель, а не месяцев. Это непрерывный процесс», — ответила Псаки на вопрос журналиста, о том, когда появится новая информация о санкциях против России.
В этот процесс, по ее словам, входит расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы осенью прошлого года, предлагаемого якобы Москвой вознаграждения за убийство американских солдат в Афганистане, а также хакерские атаки против американских ведомств.
О том, что Белый дом готовит ответ на кибератаки, за которыми, как считают США, может стоять Россия, ранее заявил и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
В середине декабря 2020 г. американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что хакеры, которые предположительно работают на Россию, могли отслеживать внутреннюю переписку по электронной почте в министерстве торговли и министерстве финансов США. По информации The Washington Post, к атаке причастна хакерская группировка APT29 (Cozy Bear), связанная с российской разведкой. Предполагается, что взлом был осуществлен еще весной 2020 г.
В январе ФБР, Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA), офис директора Национальной разведки США (ODNI), а также Агентство нацбезопасности (NSA) в совместном заявлении указали на вероятное российское происхождение кибератаки на федеральные ведомства США. Рабочая группа, которая была создана для расследования кибератак, считает, что жертвами хакеров стали не менее 10 правительственных агентств и около 18 000 пользователей программы Orion от Solar Winds в государственном и частном секторах.