Белый дом может объявить о новых санкциях против России в течение недель

В январе ФБР, Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA), офис директора Национальной разведки США (ODNI), а также Агентство нацбезопасности (NSA) в совместном заявлении указали на вероятное российское происхождение кибератаки на федеральные ведомства США. Рабочая группа, которая была создана для расследования кибератак, считает, что жертвами хакеров стали не менее 10 правительственных агентств и около 18 000 пользователей программы Orion от Solar Winds в государственном и частном секторах.