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Белый дом может объявить о новых санкциях против России в течение недель

Ведомости

Вашингтон может в течение ближайших недель объявить о новых антироссийских санкциях, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«В течение недель, а не месяцев. Это непрерывный процесс», — ответила Псаки на вопрос журналиста, о том, когда появится новая информация о санкциях против России.

В этот процесс, по ее словам, входит расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы осенью прошлого года, предлагаемого якобы Москвой вознаграждения за убийство американских солдат в Афганистане, а также хакерские атаки против американских ведомств.

О том, что Белый дом готовит ответ на кибератаки, за которыми, как считают США, может стоять Россия, ранее заявил и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

В середине декабря 2020 г. американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что хакеры, которые предположительно работают на Россию, могли отслеживать внутреннюю переписку по электронной почте в министерстве торговли и министерстве финансов США. По информации The Washington Post, к атаке причастна хакерская группировка APT29 (Cozy Bear), связанная с российской разведкой. Предполагается, что взлом был осуществлен еще весной 2020 г.

В январе ФБР, Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA), офис директора Национальной разведки США (ODNI), а также Агентство нацбезопасности (NSA) в совместном заявлении указали на вероятное российское происхождение кибератаки на федеральные ведомства США. Рабочая группа, которая была создана для расследования кибератак, считает, что жертвами хакеров стали не менее 10 правительственных агентств и около 18 000 пользователей программы Orion от Solar Winds в государственном и частном секторах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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